Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

RangeringNo.409

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.36%

Opplagsforsyning3,008,072,396.66

Maksimal forsyning5,000,000,000

Total forsyning5,000,000,000

Opplagsforsyning0.6016%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.0223754324512926,2024-03-11

Laveste pris0.018845783146790054,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonPixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

