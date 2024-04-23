Dagens Osaka Protocol livepris er 0.0000001477 USD. Spor prisoppdateringer for OSAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OSAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Osaka Protocol livepris er 0.0000001477 USD. Spor prisoppdateringer for OSAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OSAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Osaka Protocol Pris(OSAK)

1 OSAK til USD livepris:

$0.0000001477
$0.0000001477
-2.44%1D
USD
Osaka Protocol (OSAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:48 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000001401
$ 0.0000001401
24 timer lav
$ 0.0000001703
$ 0.0000001703
24 timer høy

$ 0.0000001401
$ 0.0000001401

$ 0.0000001703
$ 0.0000001703

$ 0.000000434739531381
$ 0.000000434739531381

$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745

0.00%

-2.44%

-18.98%

-18.98%

Osaka Protocol (OSAK) sanntidsprisen er $ 0.0000001477. I løpet av de siste 24 timene har OSAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000001401 og et toppnivå på $ 0.0000001703, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OSAK er $ 0.000000434739531381, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000230262745.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OSAK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -18.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Osaka Protocol (OSAK) Markedsinformasjon

No.345

$ 110.90M
$ 110.90M

$ 7.32K
$ 7.32K

$ 147.70M
$ 147.70M

750.87T
750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Osaka Protocol er $ 110.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.32K. Den sirkulerende forsyningen på OSAK er 750.87T, med en total tilgang på 761459789745212. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.70M.

Osaka Protocol (OSAK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Osaka Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000003694-2.44%
30 dager$ -0.0000000332-18.36%
60 dager$ -0.000000067-31.21%
90 dager$ +0.0000000756+104.85%
Osaka Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte OSAK en endring på $ -0.000000003694 (-2.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Osaka Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000332 (-18.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Osaka Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OSAK en endring på $ -0.000000067 (-31.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Osaka Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000756+104.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Osaka Protocol (OSAK)?

Sjekk ut Osaka Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Osaka Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OSAK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Osaka Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Osaka Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Osaka Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Osaka Protocol (OSAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Osaka Protocol (OSAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Osaka Protocol.

Sjekk Osaka Protocolprisprognosen nå!

Osaka Protocol (OSAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Osaka Protocol (OSAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OSAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Osaka Protocol (OSAK)

Leter du etter hvordan du kjøperOsaka Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Osaka Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OSAK til lokale valutaer

1 Osaka Protocol(OSAK) til VND
0.0038867255
1 Osaka Protocol(OSAK) til AUD
A$0.000000223027
1 Osaka Protocol(OSAK) til GBP
0.000000109298
1 Osaka Protocol(OSAK) til EUR
0.000000125545
1 Osaka Protocol(OSAK) til USD
$0.0000001477
1 Osaka Protocol(OSAK) til MYR
RM0.00000062034
1 Osaka Protocol(OSAK) til TRY
0.000006111826
1 Osaka Protocol(OSAK) til JPY
¥0.0000217119
1 Osaka Protocol(OSAK) til ARS
ARS$0.000217845684
1 Osaka Protocol(OSAK) til RUB
0.00001233295
1 Osaka Protocol(OSAK) til INR
0.000013010893
1 Osaka Protocol(OSAK) til IDR
Rp0.002461665682
1 Osaka Protocol(OSAK) til KRW
0.000206283728
1 Osaka Protocol(OSAK) til PHP
0.000008424808
1 Osaka Protocol(OSAK) til EGP
￡E.0.000007113232
1 Osaka Protocol(OSAK) til BRL
R$0.000000785764
1 Osaka Protocol(OSAK) til CAD
C$0.000000202349
1 Osaka Protocol(OSAK) til BDT
0.000017980998
1 Osaka Protocol(OSAK) til NGN
0.000220776052
1 Osaka Protocol(OSAK) til COP
$0.000574708085
1 Osaka Protocol(OSAK) til ZAR
R.0.000002558164
1 Osaka Protocol(OSAK) til UAH
0.000006102964
1 Osaka Protocol(OSAK) til TZS
T.Sh.0.000365592948
1 Osaka Protocol(OSAK) til VES
Bs0.0000240751
1 Osaka Protocol(OSAK) til CLP
$0.0001410535
1 Osaka Protocol(OSAK) til PKR
Rs0.000041923168
1 Osaka Protocol(OSAK) til KZT
0.000079966257
1 Osaka Protocol(OSAK) til THB
฿0.000004698337
1 Osaka Protocol(OSAK) til TWD
NT$0.000004463494
1 Osaka Protocol(OSAK) til AED
د.إ0.000000542059
1 Osaka Protocol(OSAK) til CHF
Fr0.000000116683
1 Osaka Protocol(OSAK) til HKD
HK$0.000001147629
1 Osaka Protocol(OSAK) til AMD
֏0.00005652479
1 Osaka Protocol(OSAK) til MAD
.د.م0.000001332254
1 Osaka Protocol(OSAK) til MXN
$0.000002714726
1 Osaka Protocol(OSAK) til SAR
ريال0.000000553875
1 Osaka Protocol(OSAK) til ETB
Br0.000021205289
1 Osaka Protocol(OSAK) til KES
KSh0.000019079886
1 Osaka Protocol(OSAK) til JOD
د.أ0.0000001047193
1 Osaka Protocol(OSAK) til PLN
0.000000534674
1 Osaka Protocol(OSAK) til RON
лв0.000000636587
1 Osaka Protocol(OSAK) til SEK
kr0.00000138838
1 Osaka Protocol(OSAK) til BGN
лв0.000000245182
1 Osaka Protocol(OSAK) til HUF
Ft0.000049068894
1 Osaka Protocol(OSAK) til CZK
0.000003051482
1 Osaka Protocol(OSAK) til KWD
د.ك0.0000000450485
1 Osaka Protocol(OSAK) til ILS
0.000000491841
1 Osaka Protocol(OSAK) til BOB
Bs0.000001020607
1 Osaka Protocol(OSAK) til AZN
0.00000025109
1 Osaka Protocol(OSAK) til TJS
SM0.000001382472
1 Osaka Protocol(OSAK) til GEL
0.00000039879
1 Osaka Protocol(OSAK) til AOA
Kz0.000134638889
1 Osaka Protocol(OSAK) til BHD
.د.ب0.0000000556829
1 Osaka Protocol(OSAK) til BMD
$0.0000001477
1 Osaka Protocol(OSAK) til DKK
kr0.000000937895
1 Osaka Protocol(OSAK) til HNL
L0.000003871217
1 Osaka Protocol(OSAK) til MUR
0.000006696718
1 Osaka Protocol(OSAK) til NAD
$0.000002562595
1 Osaka Protocol(OSAK) til NOK
kr0.000001468138
1 Osaka Protocol(OSAK) til NZD
$0.00000025109
1 Osaka Protocol(OSAK) til PAB
B/.0.0000001477
1 Osaka Protocol(OSAK) til PGK
K0.000000617386
1 Osaka Protocol(OSAK) til QAR
ر.ق0.000000536151
1 Osaka Protocol(OSAK) til RSD
дин.0.000014724213
1 Osaka Protocol(OSAK) til UZS
soʻm0.001823455459
1 Osaka Protocol(OSAK) til ALL
L0.000012179342
1 Osaka Protocol(OSAK) til ANG
ƒ0.000000264383
1 Osaka Protocol(OSAK) til AWG
ƒ0.00000026586
1 Osaka Protocol(OSAK) til BBD
$0.0000002954
1 Osaka Protocol(OSAK) til BAM
KM0.000000245182
1 Osaka Protocol(OSAK) til BIF
Fr0.0004408845
1 Osaka Protocol(OSAK) til BND
$0.000000189056
1 Osaka Protocol(OSAK) til BSD
$0.0000001477
1 Osaka Protocol(OSAK) til JMD
$0.000023692557
1 Osaka Protocol(OSAK) til KHR
0.000593172062
1 Osaka Protocol(OSAK) til KMF
Fr0.0000617386
1 Osaka Protocol(OSAK) til LAK
0.003210869501
1 Osaka Protocol(OSAK) til LKR
Rs0.000044676296
1 Osaka Protocol(OSAK) til MDL
L0.00000243705
1 Osaka Protocol(OSAK) til MGA
Ar0.000653538529
1 Osaka Protocol(OSAK) til MOP
P0.000001183077
1 Osaka Protocol(OSAK) til MVR
0.00000225981
1 Osaka Protocol(OSAK) til MWK
MK0.000256423447
1 Osaka Protocol(OSAK) til MZN
MT0.00000943803
1 Osaka Protocol(OSAK) til NPR
Rs0.000020813884
1 Osaka Protocol(OSAK) til PYG
0.0010548734
1 Osaka Protocol(OSAK) til RWF
Fr0.0002140173
1 Osaka Protocol(OSAK) til SBD
$0.00000121114
1 Osaka Protocol(OSAK) til SCR
0.000002116541
1 Osaka Protocol(OSAK) til SRD
$0.000005625893
1 Osaka Protocol(OSAK) til SVC
$0.000001292375
1 Osaka Protocol(OSAK) til SZL
L0.000002562595
1 Osaka Protocol(OSAK) til TMT
m0.00000051695
1 Osaka Protocol(OSAK) til TND
د.ت0.000000429807
1 Osaka Protocol(OSAK) til TTD
$0.000000999929
1 Osaka Protocol(OSAK) til UGX
Sh0.0005181316
1 Osaka Protocol(OSAK) til XAF
Fr0.0000824166
1 Osaka Protocol(OSAK) til XCD
$0.00000039879
1 Osaka Protocol(OSAK) til XOF
Fr0.0000824166
1 Osaka Protocol(OSAK) til XPF
Fr0.0000149177
1 Osaka Protocol(OSAK) til BWP
P0.000001967364
1 Osaka Protocol(OSAK) til BZD
$0.000000296877
1 Osaka Protocol(OSAK) til CVE
$0.000013851306
1 Osaka Protocol(OSAK) til DJF
Fr0.0000261429
1 Osaka Protocol(OSAK) til DOP
$0.000009160354
1 Osaka Protocol(OSAK) til DZD
د.ج0.000019134535
1 Osaka Protocol(OSAK) til FJD
$0.000000332325
1 Osaka Protocol(OSAK) til GNF
Fr0.0012842515
1 Osaka Protocol(OSAK) til GTQ
Q0.000001131382
1 Osaka Protocol(OSAK) til GYD
$0.000030912133
1 Osaka Protocol(OSAK) til ISK
kr0.0000178717

Osaka Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Osaka Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Osaka Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Osaka Protocol

Hvor mye er Osaka Protocol (OSAK) verdt i dag?
Live OSAK prisen i USD er 0.0000001477 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OSAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OSAK til USD er $ 0.0000001477. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Osaka Protocol?
Markedsverdien for OSAK er $ 110.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OSAK?
Den sirkulerende forsyningen av OSAK er 750.87T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOSAK ?
OSAK oppnådde en ATH-pris på 0.000000434739531381 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OSAK?
OSAK så en ATL-pris på 0.000000000230262745 USD.
Hva er handelsvolumet til OSAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OSAK er $ 7.32K USD.
Vil OSAK gå høyere i år?
OSAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OSAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:48 (UTC+8)

$0.0000001477
