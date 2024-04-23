OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

NavnOSAK

RangeringNo.374

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning750,869,738,630,302

Maksimal forsyning1,000,000,000,000,000

Total forsyning761,459,789,745,212

Opplagsforsyning0.7508%

Utstedelsesdato2024-04-23 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000000434739531381,2024-04-08

Laveste pris0.000000000230262745,2023-04-23

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

