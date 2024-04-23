Osaka Protocol (OSAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Osaka Protocol (OSAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Osaka Protocol (OSAK) Informasjon Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Offisiell nettside: https://osaka.win Blokkutforsker: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Kjøp OSAK nå!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Osaka Protocol (OSAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 118.34M $ 118.34M $ 118.34M Total forsyning: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Sirkulerende forsyning: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 157.60M $ 157.60M $ 157.60M All-time high: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 All-Time Low: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Nåværende pris: $ 0.0000001576 $ 0.0000001576 $ 0.0000001576 Lær mer om Osaka Protocol (OSAK) pris

Osaka Protocol (OSAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Osaka Protocol (OSAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OSAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OSAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSAKs tokenomics, kan du utforske OSAK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OSAK Interessert i å legge til Osaka Protocol (OSAK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OSAK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OSAK på MEXC nå!

Osaka Protocol (OSAK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OSAK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OSAK nå!

OSAK prisforutsigelse Vil du vite hvor OSAK kan være på vei? Vår OSAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OSAK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!