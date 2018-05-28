Dagens New Kind of Network livepris er 0.02675 USD. Spor prisoppdateringer for NKN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NKN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens New Kind of Network livepris er 0.02675 USD. Spor prisoppdateringer for NKN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NKN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NKN

NKN Prisinformasjon

NKN teknisk dokument

NKN Offisiell nettside

NKN tokenomics

NKN Prisprognose

NKN-historikk

NKN Kjøpeguide

NKN-til-fiat-valutakonverter

NKN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

New Kind of Network Logo

New Kind of Network Pris(NKN)

1 NKN til USD livepris:

$0.02674
$0.02674$0.02674
+0.33%1D
USD
New Kind of Network (NKN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:34 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02645
$ 0.02645$ 0.02645
24 timer lav
$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859
24 timer høy

$ 0.02645
$ 0.02645$ 0.02645

$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

+0.26%

+0.33%

-4.67%

-4.67%

New Kind of Network (NKN) sanntidsprisen er $ 0.02675. I løpet av de siste 24 timene har NKN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02645 og et toppnivå på $ 0.02859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NKN er $ 1.48332395, mens den rekordlave prisen er $ 0.00641054097117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NKN endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og -4.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New Kind of Network (NKN) Markedsinformasjon

No.886

$ 21.20M
$ 21.20M$ 21.20M

$ 271.35K
$ 271.35K$ 271.35K

$ 26.75M
$ 26.75M$ 26.75M

792.40M
792.40M 792.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

792,402,534.3889072
792,402,534.3889072 792,402,534.3889072

79.24%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

Nåværende markedsverdi på New Kind of Network er $ 21.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 271.35K. Den sirkulerende forsyningen på NKN er 792.40M, med en total tilgang på 792402534.3889072. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.75M.

New Kind of Network (NKN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene New Kind of Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000088+0.33%
30 dager$ -0.00133-4.74%
60 dager$ -0.00474-15.06%
90 dager$ +0.00318+13.49%
New Kind of Network Prisendring i dag

I dag registrerte NKN en endring på $ +0.000088 (+0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

New Kind of Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00133 (-4.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

New Kind of Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NKN en endring på $ -0.00474 (-15.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

New Kind of Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00318+13.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for New Kind of Network (NKN)?

Sjekk ut New Kind of Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere New Kind of Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NKN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om New Kind of Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din New Kind of Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

New Kind of Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil New Kind of Network (NKN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine New Kind of Network (NKN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for New Kind of Network.

Sjekk New Kind of Networkprisprognosen nå!

New Kind of Network (NKN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak New Kind of Network (NKN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NKN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe New Kind of Network (NKN)

Leter du etter hvordan du kjøperNew Kind of Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe New Kind of Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NKN til lokale valutaer

1 New Kind of Network(NKN) til VND
703.92625
1 New Kind of Network(NKN) til AUD
A$0.0403925
1 New Kind of Network(NKN) til GBP
0.019795
1 New Kind of Network(NKN) til EUR
0.0227375
1 New Kind of Network(NKN) til USD
$0.02675
1 New Kind of Network(NKN) til MYR
RM0.11235
1 New Kind of Network(NKN) til TRY
1.1066475
1 New Kind of Network(NKN) til JPY
¥3.93225
1 New Kind of Network(NKN) til ARS
ARS$39.45411
1 New Kind of Network(NKN) til RUB
2.233625
1 New Kind of Network(NKN) til INR
2.3564075
1 New Kind of Network(NKN) til IDR
Rp445.833155
1 New Kind of Network(NKN) til KRW
37.41255
1 New Kind of Network(NKN) til PHP
1.5266225
1 New Kind of Network(NKN) til EGP
￡E.1.2885475
1 New Kind of Network(NKN) til BRL
R$0.14231
1 New Kind of Network(NKN) til CAD
C$0.0366475
1 New Kind of Network(NKN) til BDT
3.256545
1 New Kind of Network(NKN) til NGN
39.98483
1 New Kind of Network(NKN) til COP
$104.4921875
1 New Kind of Network(NKN) til ZAR
R.0.46438
1 New Kind of Network(NKN) til UAH
1.10531
1 New Kind of Network(NKN) til TZS
T.Sh.66.21267
1 New Kind of Network(NKN) til VES
Bs4.36025
1 New Kind of Network(NKN) til CLP
$25.54625
1 New Kind of Network(NKN) til PKR
Rs7.59272
1 New Kind of Network(NKN) til KZT
14.4827175
1 New Kind of Network(NKN) til THB
฿0.85172
1 New Kind of Network(NKN) til TWD
NT$0.8086525
1 New Kind of Network(NKN) til AED
د.إ0.0981725
1 New Kind of Network(NKN) til CHF
Fr0.0211325
1 New Kind of Network(NKN) til HKD
HK$0.2078475
1 New Kind of Network(NKN) til AMD
֏10.237225
1 New Kind of Network(NKN) til MAD
.د.م0.241285
1 New Kind of Network(NKN) til MXN
$0.4924675
1 New Kind of Network(NKN) til SAR
ريال0.1003125
1 New Kind of Network(NKN) til ETB
Br3.8404975
1 New Kind of Network(NKN) til KES
KSh3.455565
1 New Kind of Network(NKN) til JOD
د.أ0.01896575
1 New Kind of Network(NKN) til PLN
0.0971025
1 New Kind of Network(NKN) til RON
лв0.11556
1 New Kind of Network(NKN) til SEK
kr0.2517175
1 New Kind of Network(NKN) til BGN
лв0.044405
1 New Kind of Network(NKN) til HUF
Ft8.898655
1 New Kind of Network(NKN) til CZK
0.55319
1 New Kind of Network(NKN) til KWD
د.ك0.00815875
1 New Kind of Network(NKN) til ILS
0.0890775
1 New Kind of Network(NKN) til BOB
Bs0.1848425
1 New Kind of Network(NKN) til AZN
0.045475
1 New Kind of Network(NKN) til TJS
SM0.25038
1 New Kind of Network(NKN) til GEL
0.072225
1 New Kind of Network(NKN) til AOA
Kz24.3844975
1 New Kind of Network(NKN) til BHD
.د.ب0.01008475
1 New Kind of Network(NKN) til BMD
$0.02675
1 New Kind of Network(NKN) til DKK
kr0.1698625
1 New Kind of Network(NKN) til HNL
L0.7011175
1 New Kind of Network(NKN) til MUR
1.212845
1 New Kind of Network(NKN) til NAD
$0.4641125
1 New Kind of Network(NKN) til NOK
kr0.2661625
1 New Kind of Network(NKN) til NZD
$0.045475
1 New Kind of Network(NKN) til PAB
B/.0.02675
1 New Kind of Network(NKN) til PGK
K0.111815
1 New Kind of Network(NKN) til QAR
ر.ق0.0971025
1 New Kind of Network(NKN) til RSD
дин.2.669115
1 New Kind of Network(NKN) til UZS
soʻm330.2466725
1 New Kind of Network(NKN) til ALL
L2.205805
1 New Kind of Network(NKN) til ANG
ƒ0.0478825
1 New Kind of Network(NKN) til AWG
ƒ0.04815
1 New Kind of Network(NKN) til BBD
$0.0535
1 New Kind of Network(NKN) til BAM
KM0.044405
1 New Kind of Network(NKN) til BIF
Fr79.84875
1 New Kind of Network(NKN) til BND
$0.03424
1 New Kind of Network(NKN) til BSD
$0.02675
1 New Kind of Network(NKN) til JMD
$4.2909675
1 New Kind of Network(NKN) til KHR
107.429605
1 New Kind of Network(NKN) til KMF
Fr11.1815
1 New Kind of Network(NKN) til LAK
581.5217275
1 New Kind of Network(NKN) til LKR
Rs8.09134
1 New Kind of Network(NKN) til MDL
L0.441375
1 New Kind of Network(NKN) til MGA
Ar118.3625975
1 New Kind of Network(NKN) til MOP
P0.2142675
1 New Kind of Network(NKN) til MVR
0.409275
1 New Kind of Network(NKN) til MWK
MK46.4409425
1 New Kind of Network(NKN) til MZN
MT1.709325
1 New Kind of Network(NKN) til NPR
Rs3.76961
1 New Kind of Network(NKN) til PYG
191.0485
1 New Kind of Network(NKN) til RWF
Fr38.76075
1 New Kind of Network(NKN) til SBD
$0.21935
1 New Kind of Network(NKN) til SCR
0.407135
1 New Kind of Network(NKN) til SRD
$1.0189075
1 New Kind of Network(NKN) til SVC
$0.2340625
1 New Kind of Network(NKN) til SZL
L0.4641125
1 New Kind of Network(NKN) til TMT
m0.093625
1 New Kind of Network(NKN) til TND
د.ت0.0778425
1 New Kind of Network(NKN) til TTD
$0.1810975
1 New Kind of Network(NKN) til UGX
Sh93.839
1 New Kind of Network(NKN) til XAF
Fr14.9265
1 New Kind of Network(NKN) til XCD
$0.072225
1 New Kind of Network(NKN) til XOF
Fr14.9265
1 New Kind of Network(NKN) til XPF
Fr2.70175
1 New Kind of Network(NKN) til BWP
P0.35631
1 New Kind of Network(NKN) til BZD
$0.0537675
1 New Kind of Network(NKN) til CVE
$2.508615
1 New Kind of Network(NKN) til DJF
Fr4.7615
1 New Kind of Network(NKN) til DOP
$1.659035
1 New Kind of Network(NKN) til DZD
د.ج3.4654625
1 New Kind of Network(NKN) til FJD
$0.0601875
1 New Kind of Network(NKN) til GNF
Fr232.59125
1 New Kind of Network(NKN) til GTQ
Q0.204905
1 New Kind of Network(NKN) til GYD
$5.5985075
1 New Kind of Network(NKN) til ISK
kr3.23675

New Kind of Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av New Kind of Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell New Kind of Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om New Kind of Network

Hvor mye er New Kind of Network (NKN) verdt i dag?
Live NKN prisen i USD er 0.02675 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NKN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NKN til USD er $ 0.02675. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for New Kind of Network?
Markedsverdien for NKN er $ 21.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NKN?
Den sirkulerende forsyningen av NKN er 792.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNKN ?
NKN oppnådde en ATH-pris på 1.48332395 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NKN?
NKN så en ATL-pris på 0.00641054097117 USD.
Hva er handelsvolumet til NKN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NKN er $ 271.35K USD.
Vil NKN gå høyere i år?
NKN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NKN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:34 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NKN-til-USD-kalkulator

Beløp

NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0.02675 USD

Handle NKN

NKNUSDT
$0.02674
$0.02674$0.02674
+0.30%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker