Hva er New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

Folk spør også: Andre spørsmål om New Kind of Network Hvor mye er New Kind of Network (NKN) verdt i dag? Live NKN prisen i USD er 0.02675 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NKN-til-USD-pris? $ 0.02675 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NKN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for New Kind of Network? Markedsverdien for NKN er $ 21.20M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NKN? Den sirkulerende forsyningen av NKN er 792.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNKN ? NKN oppnådde en ATH-pris på 1.48332395 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NKN? NKN så en ATL-pris på 0.00641054097117 USD . Hva er handelsvolumet til NKN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NKN er $ 271.35K USD . Vil NKN gå høyere i år? NKN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NKN prisprognosen for en mer grundig analyse.

New Kind of Network (NKN) Viktige bransjeoppdateringer

