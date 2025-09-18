Dagens MindNetwork FHE livepris er 0.0593 USD. Spor prisoppdateringer for FHE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FHE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MindNetwork FHE livepris er 0.0593 USD. Spor prisoppdateringer for FHE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FHE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FHE

FHE Prisinformasjon

FHE Offisiell nettside

FHE tokenomics

FHE Prisprognose

FHE-historikk

FHE Kjøpeguide

FHE-til-fiat-valutakonverter

FHE Spot

FHE USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MindNetwork FHE Logo

MindNetwork FHE Pris(FHE)

1 FHE til USD livepris:

$0.0593
$0.0593$0.0593
-0.71%1D
USD
MindNetwork FHE (FHE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:15 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05849
$ 0.05849$ 0.05849
24 timer lav
$ 0.06369
$ 0.06369$ 0.06369
24 timer høy

$ 0.05849
$ 0.05849$ 0.05849

$ 0.06369
$ 0.06369$ 0.06369

--
----

--
----

+0.06%

-0.71%

+0.47%

+0.47%

MindNetwork FHE (FHE) sanntidsprisen er $ 0.0593. I løpet av de siste 24 timene har FHE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05849 og et toppnivå på $ 0.06369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FHE er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FHE endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MindNetwork FHE (FHE) Markedsinformasjon

$ 14.77M
$ 14.77M$ 14.77M

$ 220.79K
$ 220.79K$ 220.79K

$ 59.30M
$ 59.30M$ 59.30M

249.00M
249.00M 249.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.90%

BSC

Nåværende markedsverdi på MindNetwork FHE er $ 14.77M, med et 24-timers handelsvolum på $ 220.79K. Den sirkulerende forsyningen på FHE er 249.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.30M.

MindNetwork FHE (FHE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MindNetwork FHE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000424-0.71%
30 dager$ -0.01176-16.55%
60 dager$ -0.00415-6.55%
90 dager$ -0.01299-17.97%
MindNetwork FHE Prisendring i dag

I dag registrerte FHE en endring på $ -0.000424 (-0.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MindNetwork FHE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01176 (-16.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MindNetwork FHE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FHE en endring på $ -0.00415 (-6.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MindNetwork FHE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01299-17.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MindNetwork FHE (FHE)?

Sjekk ut MindNetwork FHE Prishistorikk-siden nå.

Hva er MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MindNetwork FHE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FHE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MindNetwork FHE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MindNetwork FHE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MindNetwork FHE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MindNetwork FHE (FHE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MindNetwork FHE (FHE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MindNetwork FHE.

Sjekk MindNetwork FHEprisprognosen nå!

MindNetwork FHE (FHE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MindNetwork FHE (FHE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FHE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MindNetwork FHE (FHE)

Leter du etter hvordan du kjøperMindNetwork FHE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MindNetwork FHE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FHE til lokale valutaer

1 MindNetwork FHE(FHE) til VND
1,560.4795
1 MindNetwork FHE(FHE) til AUD
A$0.089543
1 MindNetwork FHE(FHE) til GBP
0.043882
1 MindNetwork FHE(FHE) til EUR
0.050405
1 MindNetwork FHE(FHE) til USD
$0.0593
1 MindNetwork FHE(FHE) til MYR
RM0.24906
1 MindNetwork FHE(FHE) til TRY
2.453834
1 MindNetwork FHE(FHE) til JPY
¥8.7171
1 MindNetwork FHE(FHE) til ARS
ARS$87.462756
1 MindNetwork FHE(FHE) til RUB
4.950957
1 MindNetwork FHE(FHE) til INR
5.223737
1 MindNetwork FHE(FHE) til IDR
Rp988.332938
1 MindNetwork FHE(FHE) til KRW
82.820752
1 MindNetwork FHE(FHE) til PHP
3.383658
1 MindNetwork FHE(FHE) til EGP
￡E.2.856481
1 MindNetwork FHE(FHE) til BRL
R$0.315476
1 MindNetwork FHE(FHE) til CAD
C$0.081241
1 MindNetwork FHE(FHE) til BDT
7.219182
1 MindNetwork FHE(FHE) til NGN
88.639268
1 MindNetwork FHE(FHE) til COP
$231.640625
1 MindNetwork FHE(FHE) til ZAR
R.1.027669
1 MindNetwork FHE(FHE) til UAH
2.450276
1 MindNetwork FHE(FHE) til TZS
T.Sh.146.781732
1 MindNetwork FHE(FHE) til VES
Bs9.6659
1 MindNetwork FHE(FHE) til CLP
$56.6315
1 MindNetwork FHE(FHE) til PKR
Rs16.831712
1 MindNetwork FHE(FHE) til KZT
32.105613
1 MindNetwork FHE(FHE) til THB
฿1.88574
1 MindNetwork FHE(FHE) til TWD
NT$1.792639
1 MindNetwork FHE(FHE) til AED
د.إ0.217631
1 MindNetwork FHE(FHE) til CHF
Fr0.046847
1 MindNetwork FHE(FHE) til HKD
HK$0.460761
1 MindNetwork FHE(FHE) til AMD
֏22.69411
1 MindNetwork FHE(FHE) til MAD
.د.م0.534886
1 MindNetwork FHE(FHE) til MXN
$1.090527
1 MindNetwork FHE(FHE) til SAR
ريال0.222375
1 MindNetwork FHE(FHE) til ETB
Br8.513701
1 MindNetwork FHE(FHE) til KES
KSh7.660374
1 MindNetwork FHE(FHE) til JOD
د.أ0.0420437
1 MindNetwork FHE(FHE) til PLN
0.214666
1 MindNetwork FHE(FHE) til RON
лв0.255583
1 MindNetwork FHE(FHE) til SEK
kr0.558013
1 MindNetwork FHE(FHE) til BGN
лв0.098438
1 MindNetwork FHE(FHE) til HUF
Ft19.700646
1 MindNetwork FHE(FHE) til CZK
1.225731
1 MindNetwork FHE(FHE) til KWD
د.ك0.0180865
1 MindNetwork FHE(FHE) til ILS
0.197469
1 MindNetwork FHE(FHE) til BOB
Bs0.409763
1 MindNetwork FHE(FHE) til AZN
0.10081
1 MindNetwork FHE(FHE) til TJS
SM0.555048
1 MindNetwork FHE(FHE) til GEL
0.16011
1 MindNetwork FHE(FHE) til AOA
Kz54.056101
1 MindNetwork FHE(FHE) til BHD
.د.ب0.0223561
1 MindNetwork FHE(FHE) til BMD
$0.0593
1 MindNetwork FHE(FHE) til DKK
kr0.376555
1 MindNetwork FHE(FHE) til HNL
L1.554253
1 MindNetwork FHE(FHE) til MUR
2.688662
1 MindNetwork FHE(FHE) til NAD
$1.028855
1 MindNetwork FHE(FHE) til NOK
kr0.589442
1 MindNetwork FHE(FHE) til NZD
$0.10081
1 MindNetwork FHE(FHE) til PAB
B/.0.0593
1 MindNetwork FHE(FHE) til PGK
K0.247874
1 MindNetwork FHE(FHE) til QAR
ر.ق0.215259
1 MindNetwork FHE(FHE) til RSD
дин.5.913396
1 MindNetwork FHE(FHE) til UZS
soʻm732.098231
1 MindNetwork FHE(FHE) til ALL
L4.889878
1 MindNetwork FHE(FHE) til ANG
ƒ0.106147
1 MindNetwork FHE(FHE) til AWG
ƒ0.10674
1 MindNetwork FHE(FHE) til BBD
$0.1186
1 MindNetwork FHE(FHE) til BAM
KM0.098438
1 MindNetwork FHE(FHE) til BIF
Fr177.0105
1 MindNetwork FHE(FHE) til BND
$0.075904
1 MindNetwork FHE(FHE) til BSD
$0.0593
1 MindNetwork FHE(FHE) til JMD
$9.512313
1 MindNetwork FHE(FHE) til KHR
238.152358
1 MindNetwork FHE(FHE) til KMF
Fr24.7874
1 MindNetwork FHE(FHE) til LAK
1,289.130409
1 MindNetwork FHE(FHE) til LKR
Rs17.937064
1 MindNetwork FHE(FHE) til MDL
L0.97845
1 MindNetwork FHE(FHE) til MGA
Ar262.388861
1 MindNetwork FHE(FHE) til MOP
P0.474993
1 MindNetwork FHE(FHE) til MVR
0.90729
1 MindNetwork FHE(FHE) til MWK
MK102.951323
1 MindNetwork FHE(FHE) til MZN
MT3.78927
1 MindNetwork FHE(FHE) til NPR
Rs8.356556
1 MindNetwork FHE(FHE) til PYG
423.5206
1 MindNetwork FHE(FHE) til RWF
Fr85.9257
1 MindNetwork FHE(FHE) til SBD
$0.48626
1 MindNetwork FHE(FHE) til SCR
0.849769
1 MindNetwork FHE(FHE) til SRD
$2.258737
1 MindNetwork FHE(FHE) til SVC
$0.518875
1 MindNetwork FHE(FHE) til SZL
L1.028855
1 MindNetwork FHE(FHE) til TMT
m0.20755
1 MindNetwork FHE(FHE) til TND
د.ت0.172563
1 MindNetwork FHE(FHE) til TTD
$0.401461
1 MindNetwork FHE(FHE) til UGX
Sh208.0244
1 MindNetwork FHE(FHE) til XAF
Fr33.0894
1 MindNetwork FHE(FHE) til XCD
$0.16011
1 MindNetwork FHE(FHE) til XOF
Fr33.0894
1 MindNetwork FHE(FHE) til XPF
Fr5.9893
1 MindNetwork FHE(FHE) til BWP
P0.789876
1 MindNetwork FHE(FHE) til BZD
$0.119193
1 MindNetwork FHE(FHE) til CVE
$5.561154
1 MindNetwork FHE(FHE) til DJF
Fr10.4961
1 MindNetwork FHE(FHE) til DOP
$3.677786
1 MindNetwork FHE(FHE) til DZD
د.ج7.682908
1 MindNetwork FHE(FHE) til FJD
$0.133425
1 MindNetwork FHE(FHE) til GNF
Fr515.6135
1 MindNetwork FHE(FHE) til GTQ
Q0.454238
1 MindNetwork FHE(FHE) til GYD
$12.410897
1 MindNetwork FHE(FHE) til ISK
kr7.1753

MindNetwork FHE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MindNetwork FHE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell MindNetwork FHE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MindNetwork FHE

Hvor mye er MindNetwork FHE (FHE) verdt i dag?
Live FHE prisen i USD er 0.0593 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FHE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FHE til USD er $ 0.0593. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MindNetwork FHE?
Markedsverdien for FHE er $ 14.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FHE?
Den sirkulerende forsyningen av FHE er 249.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFHE ?
FHE oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FHE?
FHE så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til FHE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FHE er $ 220.79K USD.
Vil FHE gå høyere i år?
FHE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FHE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:15 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FHE-til-USD-kalkulator

Beløp

FHE
FHE
USD
USD

1 FHE = 0.0593 USD

Handle FHE

FHEUSDC
$0.05947
$0.05947$0.05947
-0.50%
FHEUSDT
$0.0593
$0.0593$0.0593
-0.70%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker