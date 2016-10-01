Dagens Zcash livepris er 49.52 USD. Spor prisoppdateringer for ZEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zcash livepris er 49.52 USD. Spor prisoppdateringer for ZEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zcash Logo

Zcash Pris(ZEC)

1 ZEC til USD livepris:

$49.52
$49.52$49.52
+0.99%1D
USD
Zcash (ZEC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:58:01 (UTC+8)

Zcash (ZEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 48.16
$ 48.16$ 48.16
24 timer lav
$ 51
$ 51$ 51
24 timer høy

$ 48.16
$ 48.16$ 48.16

$ 51
$ 51$ 51

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.11%

+0.99%

-0.23%

-0.23%

Zcash (ZEC) sanntidsprisen er $ 49.52. I løpet av de siste 24 timene har ZEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 48.16 og et toppnivå på $ 51, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEC er $ 5,941.7998046875, mens den rekordlave prisen er $ 15.96914388442235.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEC endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.99% over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zcash (ZEC) Markedsinformasjon

No.100

$ 803.31M
$ 803.31M$ 803.31M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

16.22M
16.22M 16.22M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,221,851.7905448
16,221,851.7905448 16,221,851.7905448

77.24%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Nåværende markedsverdi på Zcash er $ 803.31M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.32M. Den sirkulerende forsyningen på ZEC er 16.22M, med en total tilgang på 16221851.7905448. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04B.

Zcash (ZEC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Zcash for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.4854+0.99%
30 dager$ +10.42+26.64%
60 dager$ +4.92+11.03%
90 dager$ +10.01+25.33%
Zcash Prisendring i dag

I dag registrerte ZEC en endring på $ +0.4854 (+0.99%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Zcash 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +10.42 (+26.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Zcash 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZEC en endring på $ +4.92 (+11.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Zcash 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +10.01+25.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Zcash (ZEC)?

Sjekk ut Zcash Prishistorikk-siden nå.

Hva er Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zcash investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZEC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Zcash på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zcash kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zcash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zcash (ZEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zcash (ZEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zcash.

Sjekk Zcashprisprognosen nå!

Zcash (ZEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zcash (ZEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zcash (ZEC)

Leter du etter hvordan du kjøperZcash? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zcash på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZEC til lokale valutaer

1 Zcash(ZEC) til VND
1,303,118.8
1 Zcash(ZEC) til AUD
A$74.7752
1 Zcash(ZEC) til GBP
36.6448
1 Zcash(ZEC) til EUR
42.092
1 Zcash(ZEC) til USD
$49.52
1 Zcash(ZEC) til MYR
RM207.984
1 Zcash(ZEC) til TRY
2,049.1376
1 Zcash(ZEC) til JPY
¥7,279.44
1 Zcash(ZEC) til ARS
ARS$73,038.0384
1 Zcash(ZEC) til RUB
4,134.4248
1 Zcash(ZEC) til INR
4,362.2168
1 Zcash(ZEC) til IDR
Rp825,333.0032
1 Zcash(ZEC) til KRW
69,161.6128
1 Zcash(ZEC) til PHP
2,821.6496
1 Zcash(ZEC) til EGP
￡E.2,384.8832
1 Zcash(ZEC) til BRL
R$263.4464
1 Zcash(ZEC) til CAD
C$67.8424
1 Zcash(ZEC) til BDT
6,028.5648
1 Zcash(ZEC) til NGN
74,020.5152
1 Zcash(ZEC) til COP
$192,684.796
1 Zcash(ZEC) til ZAR
R.858.6768
1 Zcash(ZEC) til UAH
2,046.1664
1 Zcash(ZEC) til TZS
T.Sh.122,573.8848
1 Zcash(ZEC) til VES
Bs8,071.76
1 Zcash(ZEC) til CLP
$47,291.6
1 Zcash(ZEC) til PKR
Rs14,055.7568
1 Zcash(ZEC) til KZT
26,810.6232
1 Zcash(ZEC) til THB
฿1,576.7168
1 Zcash(ZEC) til TWD
NT$1,496.4944
1 Zcash(ZEC) til AED
د.إ181.7384
1 Zcash(ZEC) til CHF
Fr39.1208
1 Zcash(ZEC) til HKD
HK$384.7704
1 Zcash(ZEC) til AMD
֏18,951.304
1 Zcash(ZEC) til MAD
.د.م446.6704
1 Zcash(ZEC) til MXN
$911.6632
1 Zcash(ZEC) til SAR
ريال185.7
1 Zcash(ZEC) til ETB
Br7,109.5864
1 Zcash(ZEC) til KES
KSh6,396.9936
1 Zcash(ZEC) til JOD
د.أ35.10968
1 Zcash(ZEC) til PLN
179.7576
1 Zcash(ZEC) til RON
лв213.9264
1 Zcash(ZEC) til SEK
kr465.9832
1 Zcash(ZEC) til BGN
лв82.2032
1 Zcash(ZEC) til HUF
Ft16,462.4288
1 Zcash(ZEC) til CZK
1,024.0736
1 Zcash(ZEC) til KWD
د.ك15.1036
1 Zcash(ZEC) til ILS
164.9016
1 Zcash(ZEC) til BOB
Bs342.1832
1 Zcash(ZEC) til AZN
84.184
1 Zcash(ZEC) til TJS
SM463.5072
1 Zcash(ZEC) til GEL
133.704
1 Zcash(ZEC) til AOA
Kz45,140.9464
1 Zcash(ZEC) til BHD
.د.ب18.66904
1 Zcash(ZEC) til BMD
$49.52
1 Zcash(ZEC) til DKK
kr314.452
1 Zcash(ZEC) til HNL
L1,297.9192
1 Zcash(ZEC) til MUR
2,245.2368
1 Zcash(ZEC) til NAD
$859.172
1 Zcash(ZEC) til NOK
kr492.724
1 Zcash(ZEC) til NZD
$84.184
1 Zcash(ZEC) til PAB
B/.49.52
1 Zcash(ZEC) til PGK
K206.9936
1 Zcash(ZEC) til QAR
ر.ق179.7576
1 Zcash(ZEC) til RSD
дин.4,941.6008
1 Zcash(ZEC) til UZS
soʻm611,357.5784
1 Zcash(ZEC) til ALL
L4,083.4192
1 Zcash(ZEC) til ANG
ƒ88.6408
1 Zcash(ZEC) til AWG
ƒ89.136
1 Zcash(ZEC) til BBD
$99.04
1 Zcash(ZEC) til BAM
KM82.2032
1 Zcash(ZEC) til BIF
Fr147,817.2
1 Zcash(ZEC) til BND
$63.3856
1 Zcash(ZEC) til BSD
$49.52
1 Zcash(ZEC) til JMD
$7,943.5032
1 Zcash(ZEC) til KHR
198,875.2912
1 Zcash(ZEC) til KMF
Fr20,699.36
1 Zcash(ZEC) til LAK
1,076,521.7176
1 Zcash(ZEC) til LKR
Rs14,978.8096
1 Zcash(ZEC) til MDL
L817.08
1 Zcash(ZEC) til MGA
Ar219,114.6104
1 Zcash(ZEC) til MOP
P396.6552
1 Zcash(ZEC) til MVR
757.656
1 Zcash(ZEC) til MWK
MK85,972.1672
1 Zcash(ZEC) til MZN
MT3,164.328
1 Zcash(ZEC) til NPR
Rs6,978.3584
1 Zcash(ZEC) til PYG
353,671.84
1 Zcash(ZEC) til RWF
Fr71,754.48
1 Zcash(ZEC) til SBD
$406.064
1 Zcash(ZEC) til SCR
709.6216
1 Zcash(ZEC) til SRD
$1,886.2168
1 Zcash(ZEC) til SVC
$433.3
1 Zcash(ZEC) til SZL
L859.172
1 Zcash(ZEC) til TMT
m173.32
1 Zcash(ZEC) til TND
د.ت144.1032
1 Zcash(ZEC) til TTD
$335.2504
1 Zcash(ZEC) til UGX
Sh173,716.16
1 Zcash(ZEC) til XAF
Fr27,632.16
1 Zcash(ZEC) til XCD
$133.704
1 Zcash(ZEC) til XOF
Fr27,632.16
1 Zcash(ZEC) til XPF
Fr5,001.52
1 Zcash(ZEC) til BWP
P659.6064
1 Zcash(ZEC) til BZD
$99.5352
1 Zcash(ZEC) til CVE
$4,643.9856
1 Zcash(ZEC) til DJF
Fr8,765.04
1 Zcash(ZEC) til DOP
$3,071.2304
1 Zcash(ZEC) til DZD
د.ج6,416.8016
1 Zcash(ZEC) til FJD
$111.42
1 Zcash(ZEC) til GNF
Fr430,576.4
1 Zcash(ZEC) til GTQ
Q379.3232
1 Zcash(ZEC) til GYD
$10,364.0408
1 Zcash(ZEC) til ISK
kr5,991.92

Zcash Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zcash, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Zcash nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Zcash

Hvor mye er Zcash (ZEC) verdt i dag?
Live ZEC prisen i USD er 49.52 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZEC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZEC til USD er $ 49.52. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zcash?
Markedsverdien for ZEC er $ 803.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZEC?
Den sirkulerende forsyningen av ZEC er 16.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZEC ?
ZEC oppnådde en ATH-pris på 5,941.7998046875 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZEC?
ZEC så en ATL-pris på 15.96914388442235 USD.
Hva er handelsvolumet til ZEC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZEC er $ 1.32M USD.
Vil ZEC gå høyere i år?
ZEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZEC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:58:01 (UTC+8)

Zcash (ZEC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

