New Kind of Network (NKN) Informasjon NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Offisiell nettside: https://nkn.org/ Teknisk dokument: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://nscan.io/ Kjøp NKN nå!

New Kind of Network (NKN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for New Kind of Network (NKN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M Total forsyning: $ 792.48M $ 792.48M $ 792.48M Sirkulerende forsyning: $ 792.48M $ 792.48M $ 792.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M All-time high: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 All-Time Low: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Nåværende pris: $ 0.02764 $ 0.02764 $ 0.02764 Lær mer om New Kind of Network (NKN) pris

New Kind of Network (NKN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak New Kind of Network (NKN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NKN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NKN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NKNs tokenomics, kan du utforske NKN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NKN Interessert i å legge til New Kind of Network (NKN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NKN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NKN på MEXC nå!

New Kind of Network (NKN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NKN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NKN nå!

NKN prisforutsigelse Vil du vite hvor NKN kan være på vei? Vår NKN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NKN tokenets prisforutsigelse nå!

