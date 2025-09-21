MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / New Kind of Network (NKN) /

New Kind of Network (NKN)-prisforutsigelse (USD)

Få New Kind of Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NKN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

New Kind of Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan New Kind of Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02748 i 2025. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan New Kind of Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028854 i 2026. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NKN for 2027 $ 0.030296 med en 10.25% vekstrate. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NKN for 2028 $ 0.031811 med en 15.76% vekstrate. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NKN for 2029 $ 0.033402 med en 21.55% vekstrate. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NKN for 2030 $ 0.035072 med en 27.63% vekstrate. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på New Kind of Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057128. New Kind of Network (NKN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på New Kind of Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.093057.

2026 $ 0.028854 5.00%

2027 $ 0.030296 10.25%

2028 $ 0.031811 15.76%

2029 $ 0.033402 21.55%

2030 $ 0.035072 27.63%

2031 $ 0.036825 34.01%

2032 $ 0.038667 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.040600 47.75%

2034 $ 0.042630 55.13%

2035 $ 0.044762 62.89%

2036 $ 0.047000 71.03%

2037 $ 0.049350 79.59%

2038 $ 0.051817 88.56%

2039 $ 0.054408 97.99%

2040 $ 0.057128 107.89% Vis mer Kortsiktig New Kind of Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.02748 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.027483 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.027506 0.10%

New Kind of Network (NKN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NKN September 21, 2025(I dag) er $0.02748 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. New Kind of Network (NKN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NKN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.027483 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. New Kind of Network (NKN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NKN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.027506 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. New Kind of Network (NKN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NKN $0.027592 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende New Kind of Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02748$ 0.02748 $ 0.02748 Prisendring (24 t) +1.43% Markedsverdi $ 21.78M$ 21.78M $ 21.78M Opplagsforsyning 792.44M 792.44M 792.44M Volum (24 timer) $ 245.37K$ 245.37K $ 245.37K Volum (24 timer) -- Den siste NKN-prisen er $ 0.02748. Den har en 24-timers endring på +1.43%, med et 24-timers handelsvolum på $ 245.37K. Videre har NKN en sirkulerende forsyning på 792.44M og total markedsverdi på $ 21.78M. Se NKN livepris

Hvordan kjøpe New Kind of Network (NKN) Prøver du å kjøpe NKN? Du kan nå kjøpe NKN via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper New Kind of Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NKN nå

New Kind of Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for New Kind of Network direktepris, er gjeldende pris for New Kind of Network 0.02748USD. Den sirkulerende forsyningen av New Kind of Network(NKN) er 0.00 NKN , som gir den en markedsverdi på $21.78M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000900 $ 0.0279 $ 0.02613

7 dager -0.06% $ -0.001899 $ 0.02955 $ 0.02583

30 dager -0.01% $ -0.000289 $ 0.0313 $ 0.02477 24-timers ytelse De siste 24 timene har New Kind of Network vist en prisbevegelse på $0.000900 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har New Kind of Network handlet på en topp på $0.02955 og en bunn på $0.02583 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til NKN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har New Kind of Network opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000289 av dens verdi. Dette indikerer at NKN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette New Kind of Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NKN prishistorikk

Hvordan fungerer New Kind of Network (NKN) prisforutsigelsesmodul? New Kind of Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NKN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for New Kind of Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NKN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til New Kind of Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NKN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NKN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til New Kind of Network.

Hvorfor er NKN-prisforutsigelse viktig?

NKN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NKN nå? I følge dine forutsigelser vil NKN oppnå en viss verdi, noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NKN neste måned? I følge New Kind of Network (NKN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NKN-prisen nå en estimert verdi. Hvor mye vil 1 NKN koste i 2026? Prisen på 1 New Kind of Network (NKN) i dag er $0.02748 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NKN øke med 0.00% i 2026. Hva er den forventede prisen på NKN i 2027? New Kind of Network (NKN) er for spådd å øke 0.00% årlig innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NKN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil New Kind of Network (NKN) se en 0.00% vekst i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NKN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil New Kind of Network (NKN) se en 0.00% vekst i 2029. Hvor mye vil 1 NKN koste i 2030? Prisen på 1 New Kind of Network (NKN) i dag er $0.02748 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NKN øke med 0.00% i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NKN i 2040? New Kind of Network (NKN) er for spådd å øke 0.00% årlig innen 2040.