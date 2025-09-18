Hva er NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR (NEAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEAR (NEAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEAR tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av NEAR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NEAR Hvor mye er NEAR (NEAR) verdt i dag? Live NEAR prisen i USD er 3.148 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEAR-til-USD-pris? $ 3.148 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEAR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NEAR? Markedsverdien for NEAR er $ 3.93B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEAR? Den sirkulerende forsyningen av NEAR er 1.25B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEAR ? NEAR oppnådde en ATH-pris på 20.41834471901754 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEAR? NEAR så en ATL-pris på 0.52596364 USD . Hva er handelsvolumet til NEAR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEAR er $ 28.01M USD . Vil NEAR gå høyere i år? NEAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEAR prisprognosen for en mer grundig analyse.

NEAR (NEAR) Viktige bransjeoppdateringer

