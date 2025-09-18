Dagens NEAR livepris er 3.148 USD. Spor prisoppdateringer for NEAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NEAR livepris er 3.148 USD. Spor prisoppdateringer for NEAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NEAR Pris(NEAR)

$3.147
$3.147$3.147
-0.03%1D
NEAR (NEAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:53 (UTC+8)

NEAR (NEAR) Prisinformasjon (USD)

$ 2.982
$ 2.982$ 2.982
$ 3.34
$ 3.34$ 3.34
$ 2.982
$ 2.982$ 2.982

$ 3.34
$ 3.34$ 3.34

$ 20.41834471901754
$ 20.41834471901754$ 20.41834471901754

$ 0.52596364
$ 0.52596364$ 0.52596364

+0.47%

-0.03%

+15.31%

+15.31%

NEAR (NEAR) sanntidsprisen er $ 3.148. I løpet av de siste 24 timene har NEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.982 og et toppnivå på $ 3.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEAR er $ 20.41834471901754, mens den rekordlave prisen er $ 0.52596364.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEAR endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +15.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NEAR (NEAR) Markedsinformasjon

$ 3.93B
$ 3.93B$ 3.93B

$ 28.01M
$ 28.01M$ 28.01M

$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B

1.25B
1.25B 1.25B

1,271,659,462
1,271,659,462 1,271,659,462

0.09%

Nåværende markedsverdi på NEAR er $ 3.93B, med et 24-timers handelsvolum på $ 28.01M. Den sirkulerende forsyningen på NEAR er 1.25B, med en total tilgang på 1271659462. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.00B.

NEAR (NEAR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NEAR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00094-0.03%
30 dager$ +0.626+24.82%
60 dager$ +0.182+6.13%
90 dager$ +1.167+58.90%
NEAR Prisendring i dag

I dag registrerte NEAR en endring på $ -0.00094 (-0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NEAR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.626 (+24.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NEAR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEAR en endring på $ +0.182 (+6.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NEAR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.167+58.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NEAR (NEAR)?

Sjekk ut NEAR Prishistorikk-siden nå.

Hva er NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEAR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NEAR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NEAR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NEAR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NEAR (NEAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NEAR (NEAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NEAR.

Sjekk NEARprisprognosen nå!

NEAR (NEAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEAR (NEAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NEAR (NEAR)

Leter du etter hvordan du kjøperNEAR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NEAR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEAR til lokale valutaer

NEAR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEAR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NEAR nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NEAR

Hvor mye er NEAR (NEAR) verdt i dag?
Live NEAR prisen i USD er 3.148 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEAR til USD er $ 3.148. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NEAR?
Markedsverdien for NEAR er $ 3.93B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEAR?
Den sirkulerende forsyningen av NEAR er 1.25B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEAR ?
NEAR oppnådde en ATH-pris på 20.41834471901754 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEAR?
NEAR så en ATL-pris på 0.52596364 USD.
Hva er handelsvolumet til NEAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEAR er $ 28.01M USD.
Vil NEAR gå høyere i år?
NEAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:53 (UTC+8)

NEAR (NEAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

