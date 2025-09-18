Dagens Moo Deng livepris er 0.17947 USD. Spor prisoppdateringer for MOODENG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOODENG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Moo Deng livepris er 0.17947 USD. Spor prisoppdateringer for MOODENG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOODENG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Moo Deng Logo

Moo Deng Pris(MOODENG)

1 MOODENG til USD livepris:

$0.17948
$0.17948$0.17948
+2.18%1D
USD
Moo Deng (MOODENG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:55 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.17136
$ 0.17136$ 0.17136
24 timer lav
$ 0.19977
$ 0.19977$ 0.19977
24 timer høy

$ 0.17136
$ 0.17136$ 0.17136

$ 0.19977
$ 0.19977$ 0.19977

$ 0.6910521762606505
$ 0.6910521762606505$ 0.6910521762606505

$ 0.00000706993278775
$ 0.00000706993278775$ 0.00000706993278775

+3.20%

+2.18%

+14.58%

+14.58%

Moo Deng (MOODENG) sanntidsprisen er $ 0.17947. I løpet av de siste 24 timene har MOODENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.17136 og et toppnivå på $ 0.19977, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOODENG er $ 0.6910521762606505, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000706993278775.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOODENG endret seg med +3.20% i løpet av den siste timen, +2.18% over 24 timer og +14.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moo Deng (MOODENG) Markedsinformasjon

No.256

$ 177.67M
$ 177.67M$ 177.67M

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

$ 177.67M
$ 177.67M$ 177.67M

989.97M
989.97M 989.97M

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Moo Deng er $ 177.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.30M. Den sirkulerende forsyningen på MOODENG er 989.97M, med en total tilgang på 989971791.17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.67M.

Moo Deng (MOODENG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Moo Deng for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0038292+2.18%
30 dager$ +0.02953+19.69%
60 dager$ -0.02466-12.09%
90 dager$ +0.04896+37.51%
Moo Deng Prisendring i dag

I dag registrerte MOODENG en endring på $ +0.0038292 (+2.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Moo Deng 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02953 (+19.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Moo Deng 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOODENG en endring på $ -0.02466 (-12.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Moo Deng 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04896+37.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Moo Deng (MOODENG)?

Sjekk ut Moo Deng Prishistorikk-siden nå.

Hva er Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moo Deng investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOODENG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Moo Deng på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moo Deng kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moo Deng Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moo Deng (MOODENG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moo Deng (MOODENG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moo Deng.

Sjekk Moo Dengprisprognosen nå!

Moo Deng (MOODENG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moo Deng (MOODENG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOODENG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moo Deng (MOODENG)

Leter du etter hvordan du kjøperMoo Deng? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moo Deng på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOODENG til lokale valutaer

1 Moo Deng(MOODENG) til VND
4,722.75305
1 Moo Deng(MOODENG) til AUD
A$0.2709997
1 Moo Deng(MOODENG) til GBP
0.1328078
1 Moo Deng(MOODENG) til EUR
0.1525495
1 Moo Deng(MOODENG) til USD
$0.17947
1 Moo Deng(MOODENG) til MYR
RM0.753774
1 Moo Deng(MOODENG) til TRY
7.4246739
1 Moo Deng(MOODENG) til JPY
¥26.38209
1 Moo Deng(MOODENG) til ARS
ARS$264.7038924
1 Moo Deng(MOODENG) til RUB
14.985745
1 Moo Deng(MOODENG) til INR
15.8095123
1 Moo Deng(MOODENG) til IDR
Rp2,991.1654702
1 Moo Deng(MOODENG) til KRW
251.006742
1 Moo Deng(MOODENG) til PHP
10.2423529
1 Moo Deng(MOODENG) til EGP
￡E.8.6450699
1 Moo Deng(MOODENG) til BRL
R$0.9547804
1 Moo Deng(MOODENG) til CAD
C$0.2458739
1 Moo Deng(MOODENG) til BDT
21.8486778
1 Moo Deng(MOODENG) til NGN
268.2645772
1 Moo Deng(MOODENG) til COP
$701.0546875
1 Moo Deng(MOODENG) til ZAR
R.3.1155992
1 Moo Deng(MOODENG) til UAH
7.4157004
1 Moo Deng(MOODENG) til TZS
T.Sh.444.2313228
1 Moo Deng(MOODENG) til VES
Bs29.25361
1 Moo Deng(MOODENG) til CLP
$171.39385
1 Moo Deng(MOODENG) til PKR
Rs50.9407648
1 Moo Deng(MOODENG) til KZT
97.1668527
1 Moo Deng(MOODENG) til THB
฿5.7143248
1 Moo Deng(MOODENG) til TWD
NT$5.4253781
1 Moo Deng(MOODENG) til AED
د.إ0.6586549
1 Moo Deng(MOODENG) til CHF
Fr0.1417813
1 Moo Deng(MOODENG) til HKD
HK$1.3944819
1 Moo Deng(MOODENG) til AMD
֏68.683169
1 Moo Deng(MOODENG) til MAD
.د.م1.6188194
1 Moo Deng(MOODENG) til MXN
$3.3040427
1 Moo Deng(MOODENG) til SAR
ريال0.6730125
1 Moo Deng(MOODENG) til ETB
Br25.7665079
1 Moo Deng(MOODENG) til KES
KSh23.1839346
1 Moo Deng(MOODENG) til JOD
د.أ0.12724423
1 Moo Deng(MOODENG) til PLN
0.6514761
1 Moo Deng(MOODENG) til RON
лв0.7753104
1 Moo Deng(MOODENG) til SEK
kr1.6888127
1 Moo Deng(MOODENG) til BGN
лв0.2979202
1 Moo Deng(MOODENG) til HUF
Ft59.7024902
1 Moo Deng(MOODENG) til CZK
3.7114396
1 Moo Deng(MOODENG) til KWD
د.ك0.05473835
1 Moo Deng(MOODENG) til ILS
0.5976351
1 Moo Deng(MOODENG) til BOB
Bs1.2401377
1 Moo Deng(MOODENG) til AZN
0.305099
1 Moo Deng(MOODENG) til TJS
SM1.6798392
1 Moo Deng(MOODENG) til GEL
0.484569
1 Moo Deng(MOODENG) til AOA
Kz163.5994679
1 Moo Deng(MOODENG) til BHD
.د.ب0.06766019
1 Moo Deng(MOODENG) til BMD
$0.17947
1 Moo Deng(MOODENG) til DKK
kr1.1396345
1 Moo Deng(MOODENG) til HNL
L4.7039087
1 Moo Deng(MOODENG) til MUR
8.1371698
1 Moo Deng(MOODENG) til NAD
$3.1138045
1 Moo Deng(MOODENG) til NOK
kr1.7857265
1 Moo Deng(MOODENG) til NZD
$0.305099
1 Moo Deng(MOODENG) til PAB
B/.0.17947
1 Moo Deng(MOODENG) til PGK
K0.7501846
1 Moo Deng(MOODENG) til QAR
ر.ق0.6514761
1 Moo Deng(MOODENG) til RSD
дин.17.9075166
1 Moo Deng(MOODENG) til UZS
soʻm2,215.6773949
1 Moo Deng(MOODENG) til ALL
L14.7990962
1 Moo Deng(MOODENG) til ANG
ƒ0.3212513
1 Moo Deng(MOODENG) til AWG
ƒ0.323046
1 Moo Deng(MOODENG) til BBD
$0.35894
1 Moo Deng(MOODENG) til BAM
KM0.2979202
1 Moo Deng(MOODENG) til BIF
Fr535.71795
1 Moo Deng(MOODENG) til BND
$0.2297216
1 Moo Deng(MOODENG) til BSD
$0.17947
1 Moo Deng(MOODENG) til JMD
$28.7887827
1 Moo Deng(MOODENG) til KHR
720.7622882
1 Moo Deng(MOODENG) til KMF
Fr75.01846
1 Moo Deng(MOODENG) til LAK
3,901.5216611
1 Moo Deng(MOODENG) til LKR
Rs54.2860856
1 Moo Deng(MOODENG) til MDL
L2.961255
1 Moo Deng(MOODENG) til MGA
Ar794.1134719
1 Moo Deng(MOODENG) til MOP
P1.4375547
1 Moo Deng(MOODENG) til MVR
2.745891
1 Moo Deng(MOODENG) til MWK
MK311.5796617
1 Moo Deng(MOODENG) til MZN
MT11.468133
1 Moo Deng(MOODENG) til NPR
Rs25.2909124
1 Moo Deng(MOODENG) til PYG
1,281.77474
1 Moo Deng(MOODENG) til RWF
Fr260.05203
1 Moo Deng(MOODENG) til SBD
$1.471654
1 Moo Deng(MOODENG) til SCR
2.7315334
1 Moo Deng(MOODENG) til SRD
$6.8360123
1 Moo Deng(MOODENG) til SVC
$1.5703625
1 Moo Deng(MOODENG) til SZL
L3.1138045
1 Moo Deng(MOODENG) til TMT
m0.628145
1 Moo Deng(MOODENG) til TND
د.ت0.5222577
1 Moo Deng(MOODENG) til TTD
$1.2150119
1 Moo Deng(MOODENG) til UGX
Sh629.58076
1 Moo Deng(MOODENG) til XAF
Fr100.14426
1 Moo Deng(MOODENG) til XCD
$0.484569
1 Moo Deng(MOODENG) til XOF
Fr100.14426
1 Moo Deng(MOODENG) til XPF
Fr18.12647
1 Moo Deng(MOODENG) til BWP
P2.3905404
1 Moo Deng(MOODENG) til BZD
$0.3607347
1 Moo Deng(MOODENG) til CVE
$16.8306966
1 Moo Deng(MOODENG) til DJF
Fr31.94566
1 Moo Deng(MOODENG) til DOP
$11.1307294
1 Moo Deng(MOODENG) til DZD
د.ج23.2503385
1 Moo Deng(MOODENG) til FJD
$0.4038075
1 Moo Deng(MOODENG) til GNF
Fr1,560.49165
1 Moo Deng(MOODENG) til GTQ
Q1.3747402
1 Moo Deng(MOODENG) til GYD
$37.5612763
1 Moo Deng(MOODENG) til ISK
kr21.71587

Moo Deng Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moo Deng, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Moo Deng nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Moo Deng

Hvor mye er Moo Deng (MOODENG) verdt i dag?
Live MOODENG prisen i USD er 0.17947 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOODENG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOODENG til USD er $ 0.17947. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Moo Deng?
Markedsverdien for MOODENG er $ 177.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOODENG?
Den sirkulerende forsyningen av MOODENG er 989.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOODENG ?
MOODENG oppnådde en ATH-pris på 0.6910521762606505 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOODENG?
MOODENG så en ATL-pris på 0.00000706993278775 USD.
Hva er handelsvolumet til MOODENG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOODENG er $ 9.30M USD.
Vil MOODENG gå høyere i år?
MOODENG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOODENG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MOODENG-til-USD-kalkulator

Beløp

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.17947 USD

Handle MOODENG

MOODENGUSDT
$0.17948
$0.17948$0.17948
+2.25%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker