Mindfak pris i dag

Sanntids Mindfak (MINDFAK) pris i dag er $ 0.0007168, med en 14.35% endring de siste 24 timene. Nåværende MINDFAK til USD konverteringssats er $ 0.0007168 per MINDFAK.

Mindfak rangerer for tiden som #2435 etter markedsverdi på $ 494.59K, med en sirkulerende forsyning på 690.00M MINDFAK. I løpet av de siste 24 timene MINDFAK har den blitt handlet mellom $ 0.0006218(laveste) og $ 0.0007467 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.017928448987980853, mens tidenes laveste notering var $ 0.000043784948955273.

Kortsiktig har MINDFAK beveget seg +3.40% i løpet av den siste timen og +7.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 237.41K.

Mindfak (MINDFAK) Markedsinformasjon

Rangering No.2435 Markedsverdi $ 494.59K$ 494.59K $ 494.59K Volum (24 timer) $ 237.41K$ 237.41K $ 237.41K Fullt utvannet markedsverdi $ 494.59K$ 494.59K $ 494.59K Opplagsforsyning 690.00M 690.00M 690.00M Maksimal forsyning 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Total forsyning 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Mindfak er $ 494.59K, med et 24-timers handelsvolum på $ 237.41K. Den sirkulerende forsyningen på MINDFAK er 690.00M, med en total tilgang på 690000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 494.59K.