Mindfak (MINDFAK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Mindfak (MINDFAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:33:30 (UTC+8)
Mindfak (MINDFAK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mindfak (MINDFAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 467.13K
Total forsyning:
$ 690.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 690.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 467.13K
All-time high:
$ 0.019647
All-Time Low:
$ 0.000043784948955273
Nåværende pris:
$ 0.000677
Mindfak (MINDFAK) Informasjon

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Offisiell nettside:
https://mindfak.com
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x78cbec65c55f143a9178b63243119806a659d2ef

Mindfak (MINDFAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Mindfak (MINDFAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MINDFAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MINDFAK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MINDFAKs tokenomics, kan du utforske MINDFAK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MINDFAK

Interessert i å legge til Mindfak (MINDFAK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MINDFAK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Mindfak (MINDFAK) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til MINDFAK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MINDFAK prisforutsigelse

Vil du vite hvor MINDFAK kan være på vei? Vår MINDFAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

