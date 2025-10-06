OpenVPP pris i dag

Sanntids OpenVPP (OVPP) pris i dag er $ 0.01029, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende OVPP til USD konverteringssats er $ 0.01029 per OVPP.

OpenVPP rangerer for tiden som #1090 etter markedsverdi på $ 8.27M, med en sirkulerende forsyning på 803.28M OVPP. I løpet av de siste 24 timene OVPP har den blitt handlet mellom $ 0.01(laveste) og $ 0.01132 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.28680257838566486, mens tidenes laveste notering var $ 0.000026830293467548.

Kortsiktig har OVPP beveget seg -0.97% i løpet av den siste timen og -32.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 391.37K.

OpenVPP (OVPP) Markedsinformasjon

Rangering No.1090 Markedsverdi $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Volum (24 timer) $ 391.37K$ 391.37K $ 391.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Opplagsforsyning 803.28M 803.28M 803.28M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 80.32% Offentlig blokkjede ETH

