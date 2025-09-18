Dagens Lista DAO livepris er 0.26915 USD. Spor prisoppdateringer for LISTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LISTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lista DAO livepris er 0.26915 USD. Spor prisoppdateringer for LISTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LISTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lista DAO Pris(LISTA)

$0.26926
+1.33%1D
Lista DAO (LISTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:47 (UTC+8)

Lista DAO (LISTA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.26207
24 timer lav
$ 0.29142
24 timer høy

$ 0.26207
$ 0.29142
$ 0.8456270288694265
$ 0.11227200049845892
+2.07%

+1.33%

+4.57%

+4.57%

Lista DAO (LISTA) sanntidsprisen er $ 0.26915. I løpet av de siste 24 timene har LISTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26207 og et toppnivå på $ 0.29142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LISTA er $ 0.8456270288694265, mens den rekordlave prisen er $ 0.11227200049845892.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LISTA endret seg med +2.07% i løpet av den siste timen, +1.33% over 24 timer og +4.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lista DAO (LISTA) Markedsinformasjon

No.534

$ 58.56M
$ 1.42M
$ 215.32M
217.56M
800,000,000
795,588,564.255041
27.19%

BSC

Nåværende markedsverdi på Lista DAO er $ 58.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.42M. Den sirkulerende forsyningen på LISTA er 217.56M, med en total tilgang på 795588564.255041. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.32M.

Lista DAO (LISTA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lista DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0035342+1.33%
30 dager$ -0.00854-3.08%
60 dager$ -0.00554-2.02%
90 dager$ +0.08328+44.80%
Lista DAO Prisendring i dag

I dag registrerte LISTA en endring på $ +0.0035342 (+1.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lista DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00854 (-3.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lista DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LISTA en endring på $ -0.00554 (-2.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lista DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.08328 (+44.80%), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lista DAO (LISTA)?

Sjekk ut Lista DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lista DAO (LISTA)

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Lista DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lista DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LISTA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lista DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lista DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lista DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lista DAO (LISTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lista DAO (LISTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lista DAO.

Sjekk Lista DAOprisprognosen nå!

Lista DAO (LISTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lista DAO (LISTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LISTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lista DAO (LISTA)

Leter du etter hvordan du kjøperLista DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lista DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LISTA til lokale valutaer

Lista DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lista DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lista DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lista DAO

Hvor mye er Lista DAO (LISTA) verdt i dag?
Live LISTA prisen i USD er 0.26915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LISTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LISTA til USD er $ 0.26915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lista DAO?
Markedsverdien for LISTA er $ 58.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LISTA?
Den sirkulerende forsyningen av LISTA er 217.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLISTA ?
LISTA oppnådde en ATH-pris på 0.8456270288694265 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LISTA?
LISTA så en ATL-pris på 0.11227200049845892 USD.
Hva er handelsvolumet til LISTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LISTA er $ 1.42M USD.
Vil LISTA gå høyere i år?
LISTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LISTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

