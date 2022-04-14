Lista DAO (LISTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lista DAO (LISTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lista DAO (LISTA) Informasjon Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Offisiell nettside: https://lista.org/ Teknisk dokument: https://docs.bsc.lista.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Kjøp LISTA nå!

Lista DAO (LISTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lista DAO (LISTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.74M $ 86.74M $ 86.74M Total forsyning: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Sirkulerende forsyning: $ 245.68M $ 245.68M $ 245.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 282.46M $ 282.46M $ 282.46M All-time high: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 All-Time Low: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Nåværende pris: $ 0.35308 $ 0.35308 $ 0.35308 Lær mer om Lista DAO (LISTA) pris

Lista DAO (LISTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lista DAO (LISTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LISTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LISTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LISTAs tokenomics, kan du utforske LISTA tokenets livepris!

