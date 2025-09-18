Dagens Laika livepris er 0.29265 USD. Spor prisoppdateringer for LAIKAL2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAIKAL2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Laika livepris er 0.29265 USD. Spor prisoppdateringer for LAIKAL2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAIKAL2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Laika Logo

Laika Pris(LAIKAL2)

1 LAIKAL2 til USD livepris:

-8.60%1D
USD
Laika (LAIKAL2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:18:03 (UTC+8)

Laika (LAIKAL2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.01%

-8.60%

+27.27%

+27.27%

Laika (LAIKAL2) sanntidsprisen er $ 0.29265. I løpet av de siste 24 timene har LAIKAL2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.28157 og et toppnivå på $ 0.32734, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAIKAL2 er $ 2.404704208086735, mens den rekordlave prisen er $ 0.030880648400825817.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAIKAL2 endret seg med -1.01% i løpet av den siste timen, -8.60% over 24 timer og +27.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Laika (LAIKAL2) Markedsinformasjon

No.3896

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Laika er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 30.21K. Den sirkulerende forsyningen på LAIKAL2 er 0.00, med en total tilgang på 80000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.27M.

Laika (LAIKAL2) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Laika for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.027536-8.60%
30 dager$ +0.11205+62.04%
60 dager$ +0.10157+53.15%
90 dager$ +0.25486+674.41%
Laika Prisendring i dag

I dag registrerte LAIKAL2 en endring på $ -0.027536 (-8.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Laika 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.11205 (+62.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Laika 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LAIKAL2 en endring på $ +0.10157 (+53.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Laika 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.25486+674.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Laika (LAIKAL2)?

Sjekk ut Laika Prishistorikk-siden nå.

Hva er Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Laika er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Laika investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LAIKAL2 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Laika på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Laika kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Laika Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Laika (LAIKAL2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Laika (LAIKAL2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Laika.

Sjekk Laikaprisprognosen nå!

Laika (LAIKAL2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Laika (LAIKAL2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAIKAL2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Laika (LAIKAL2)

Leter du etter hvordan du kjøperLaika? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Laika på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LAIKAL2 til lokale valutaer

Laika Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Laika, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Laika nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Laika

Hvor mye er Laika (LAIKAL2) verdt i dag?
Live LAIKAL2 prisen i USD er 0.29265 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAIKAL2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAIKAL2 til USD er $ 0.29265. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Laika?
Markedsverdien for LAIKAL2 er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAIKAL2?
Den sirkulerende forsyningen av LAIKAL2 er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAIKAL2 ?
LAIKAL2 oppnådde en ATH-pris på 2.404704208086735 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAIKAL2?
LAIKAL2 så en ATL-pris på 0.030880648400825817 USD.
Hva er handelsvolumet til LAIKAL2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAIKAL2 er $ 30.21K USD.
Vil LAIKAL2 gå høyere i år?
LAIKAL2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAIKAL2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:18:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

