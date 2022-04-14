Laika (LAIKAL2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Laika (LAIKAL2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Laika (LAIKAL2) Informasjon Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Offisiell nettside: https://www.laika.market/ Teknisk dokument: https://litepaper.laikachain.dog/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Kjøp LAIKAL2 nå!

Laika (LAIKAL2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Laika (LAIKAL2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.80M $ 21.80M $ 21.80M All-time high: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 All-Time Low: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Nåværende pris: $ 0.218 $ 0.218 $ 0.218 Lær mer om Laika (LAIKAL2) pris

Laika (LAIKAL2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Laika (LAIKAL2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAIKAL2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAIKAL2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAIKAL2s tokenomics, kan du utforske LAIKAL2 tokenets livepris!

Laika (LAIKAL2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAIKAL2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAIKAL2 nå!

LAIKAL2 prisforutsigelse Vil du vite hvor LAIKAL2 kan være på vei? Vår LAIKAL2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAIKAL2 tokenets prisforutsigelse nå!

