Hva er Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Folk spør også: Andre spørsmål om Ithaca Protocol Hvor mye er Ithaca Protocol (ITHACA) verdt i dag? Live ITHACA prisen i USD er 0.006894 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ITHACA-til-USD-pris? $ 0.006894 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ITHACA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ithaca Protocol? Markedsverdien for ITHACA er $ 550.05K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ITHACA? Den sirkulerende forsyningen av ITHACA er 79.79M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITHACA ? ITHACA oppnådde en ATH-pris på 0.18434736365349902 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ITHACA? ITHACA så en ATL-pris på 0.004934531351990261 USD . Hva er handelsvolumet til ITHACA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITHACA er $ 62.41K USD . Vil ITHACA gå høyere i år? ITHACA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITHACA prisprognosen for en mer grundig analyse.

