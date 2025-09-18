Dagens Ithaca Protocol livepris er 0.006894 USD. Spor prisoppdateringer for ITHACA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITHACA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ithaca Protocol livepris er 0.006894 USD. Spor prisoppdateringer for ITHACA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITHACA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ithaca Protocol Logo

Ithaca Protocol Pris(ITHACA)

1 ITHACA til USD livepris:

$0.006894
$0.006894$0.006894
-0.21%1D
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:14:28 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006663
$ 0.006663$ 0.006663
24 timer lav
$ 0.006946
$ 0.006946$ 0.006946
24 timer høy

$ 0.006663
$ 0.006663$ 0.006663

$ 0.006946
$ 0.006946$ 0.006946

$ 0.18434736365349902
$ 0.18434736365349902$ 0.18434736365349902

$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261

-0.05%

-0.21%

-1.07%

-1.07%

Ithaca Protocol (ITHACA) sanntidsprisen er $ 0.006894. I løpet av de siste 24 timene har ITHACA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006663 og et toppnivå på $ 0.006946, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITHACA er $ 0.18434736365349902, mens den rekordlave prisen er $ 0.004934531351990261.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITHACA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ithaca Protocol (ITHACA) Markedsinformasjon

No.2511

$ 550.05K
$ 550.05K$ 550.05K

$ 62.41K
$ 62.41K$ 62.41K

$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M

79.79M
79.79M 79.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.97%

BSC

Nåværende markedsverdi på Ithaca Protocol er $ 550.05K, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.41K. Den sirkulerende forsyningen på ITHACA er 79.79M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.89M.

Ithaca Protocol (ITHACA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ithaca Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001451-0.21%
30 dager$ -0.000491-6.65%
60 dager$ -0.000976-12.41%
90 dager$ -0.000246-3.45%
Ithaca Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ITHACA en endring på $ -0.00001451 (-0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ithaca Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000491 (-6.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ithaca Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ITHACA en endring på $ -0.000976 (-12.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ithaca Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000246-3.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ithaca Protocol (ITHACA)?

Sjekk ut Ithaca Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol Prisforutsigelse (USD)

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomics

ITHACA til lokale valutaer

Ithaca Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ithaca Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ithaca Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ithaca Protocol

Hvor mye er Ithaca Protocol (ITHACA) verdt i dag?
Live ITHACA prisen i USD er 0.006894 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ITHACA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ITHACA til USD er $ 0.006894. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ithaca Protocol?
Markedsverdien for ITHACA er $ 550.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ITHACA?
Den sirkulerende forsyningen av ITHACA er 79.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITHACA ?
ITHACA oppnådde en ATH-pris på 0.18434736365349902 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ITHACA?
ITHACA så en ATL-pris på 0.004934531351990261 USD.
Hva er handelsvolumet til ITHACA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITHACA er $ 62.41K USD.
Vil ITHACA gå høyere i år?
ITHACA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITHACA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:14:28 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

