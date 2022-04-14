Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ithaca Protocol (ITHACA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Informasjon Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Offisiell nettside: https://www.ithacaprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Kjøp ITHACA nå!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ithaca Protocol (ITHACA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 587.07K $ 587.07K $ 587.07K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M All-time high: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 All-Time Low: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Nåværende pris: $ 0.007358 $ 0.007358 $ 0.007358 Lær mer om Ithaca Protocol (ITHACA) pris

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ithaca Protocol (ITHACA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITHACA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITHACA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITHACAs tokenomics, kan du utforske ITHACA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ITHACA Interessert i å legge til Ithaca Protocol (ITHACA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ITHACA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ITHACA på MEXC nå!

Ithaca Protocol (ITHACA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ITHACA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ITHACA nå!

ITHACA prisforutsigelse Vil du vite hvor ITHACA kan være på vei? Vår ITHACA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITHACA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!