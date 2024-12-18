ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

NavnITHACA

RangeringNo.2450

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.17%

Opplagsforsyning79,786,095

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.0797%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.18434736365349902,2024-12-18

Laveste pris0.004934531351990261,2025-07-02

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

