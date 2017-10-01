Hva er Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Folk spør også: Andre spørsmål om Orchid Hvor mye er Orchid (OXT) verdt i dag? Live OXT prisen i USD er 0.05207 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OXT-til-USD-pris? $ 0.05207 . Hva er markedsverdien for Orchid? Markedsverdien for OXT er $ 51.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OXT? Den sirkulerende forsyningen av OXT er 997.21M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOXT ? OXT oppnådde en ATH-pris på 1.01620042 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OXT? OXT så en ATL-pris på 0.04663823669209175 USD . Hva er handelsvolumet til OXT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OXT er $ 514.57K USD .

Orchid (OXT) Viktige bransjeoppdateringer

