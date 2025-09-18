Dagens Gains Network livepris er 2.175 USD. Spor prisoppdateringer for GNS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gains Network livepris er 2.175 USD. Spor prisoppdateringer for GNS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gains Network Logo

Gains Network Pris(GNS)

1 GNS til USD livepris:

$2.175
-4.77%1D
USD
Gains Network (GNS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:51 (UTC+8)

Gains Network (GNS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.175
24 timer lav
$ 2.319
24 timer høy

$ 2.175
$ 2.319
$ 12.453064144724843
$ 0.25898651506436027
-1.63%

-4.77%

-8.39%

-8.39%

Gains Network (GNS) sanntidsprisen er $ 2.175. I løpet av de siste 24 timene har GNS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.175 og et toppnivå på $ 2.319, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNS er $ 12.453064144724843, mens den rekordlave prisen er $ 0.25898651506436027.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNS endret seg med -1.63% i løpet av den siste timen, -4.77% over 24 timer og -8.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gains Network (GNS) Markedsinformasjon

No.512

$ 60.96M
$ 132.44K
$ 60.96M
28.03M
28,029,593.57557968
MATIC

Nåværende markedsverdi på Gains Network er $ 60.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 132.44K. Den sirkulerende forsyningen på GNS er 28.03M, med en total tilgang på 28029593.57557968. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.96M.

Gains Network (GNS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gains Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.10894-4.77%
30 dager$ +0.123+5.99%
60 dager$ +0.299+15.93%
90 dager$ +0.862+65.65%
Gains Network Prisendring i dag

I dag registrerte GNS en endring på $ -0.10894 (-4.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gains Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.123 (+5.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gains Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GNS en endring på $ +0.299 (+15.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gains Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.862+65.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gains Network (GNS)?

Sjekk ut Gains Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gains Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GNS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gains Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gains Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gains Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gains Network (GNS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gains Network (GNS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gains Network.

Sjekk Gains Networkprisprognosen nå!

Gains Network (GNS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gains Network (GNS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gains Network (GNS)

Leter du etter hvordan du kjøperGains Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gains Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GNS til lokale valutaer

Gains Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gains Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gains Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gains Network

Hvor mye er Gains Network (GNS) verdt i dag?
Live GNS prisen i USD er 2.175 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNS til USD er $ 2.175. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gains Network?
Markedsverdien for GNS er $ 60.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNS?
Den sirkulerende forsyningen av GNS er 28.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNS ?
GNS oppnådde en ATH-pris på 12.453064144724843 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNS?
GNS så en ATL-pris på 0.25898651506436027 USD.
Hva er handelsvolumet til GNS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNS er $ 132.44K USD.
Vil GNS gå høyere i år?
GNS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gains Network (GNS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

