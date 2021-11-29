GNS

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

NavnGNS

RangeringNo.554

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%6,22

Opplagsforsyning27.946.555,06991122

Maksimal forsyning0

Total forsyning27.946.555,06991122

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high12.453064144724843,2023-02-17

Laveste pris0.25898651506436027,2021-11-29

Offentlig blokkjedeMATIC

Sektor

Sosiale medier

Loading...