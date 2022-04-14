Gains Network (GNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gains Network (GNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gains Network (GNS) Informasjon Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Offisiell nettside: https://gains.trade Teknisk dokument: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Kjøp GNS nå!

Gains Network (GNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gains Network (GNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.03M $ 61.03M $ 61.03M Total forsyning: $ 28.02M $ 28.02M $ 28.02M Sirkulerende forsyning: $ 28.02M $ 28.02M $ 28.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.03M $ 61.03M $ 61.03M All-time high: $ 15 $ 15 $ 15 All-Time Low: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Nåværende pris: $ 2.178 $ 2.178 $ 2.178 Lær mer om Gains Network (GNS) pris

Gains Network (GNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gains Network (GNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNSs tokenomics, kan du utforske GNS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GNS Interessert i å legge til Gains Network (GNS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GNS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GNS på MEXC nå!

Gains Network (GNS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GNS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GNS nå!

GNS prisforutsigelse Vil du vite hvor GNS kan være på vei? Vår GNS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GNS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!