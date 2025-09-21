Gains Network (GNS)-prisforutsigelse (USD)

Få Gains Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GNS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Gains Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $2.165 $2.165 $2.165 -0.64% USD Faktisk Prediksjon Gains Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gains Network (GNS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gains Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.165 i 2025. Gains Network (GNS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gains Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.2732 i 2026. Gains Network (GNS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNS for 2027 $ 2.3869 med en 10.25% vekstrate. Gains Network (GNS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNS for 2028 $ 2.5062 med en 15.76% vekstrate. Gains Network (GNS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNS for 2029 $ 2.6315 med en 21.55% vekstrate. Gains Network (GNS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNS for 2030 $ 2.7631 med en 27.63% vekstrate. Gains Network (GNS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gains Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 4.5008. Gains Network (GNS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gains Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 7.3314. År Pris Vekst 2025 $ 2.165 0.00%

2026 $ 2.2732 5.00%

2027 $ 2.3869 10.25%

2028 $ 2.5062 15.76%

2029 $ 2.6315 21.55%

2030 $ 2.7631 27.63%

2031 $ 2.9013 34.01%

2032 $ 3.0463 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 3.1986 47.75%

2034 $ 3.3586 55.13%

2035 $ 3.5265 62.89%

2036 $ 3.7028 71.03%

2037 $ 3.8880 79.59%

2038 $ 4.0824 88.56%

2039 $ 4.2865 97.99%

2040 $ 4.5008 107.89% Vis mer Kortsiktig Gains Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 2.165 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 2.1652 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 2.1670 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 2.1738 0.41% Gains Network (GNS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GNS September 21, 2025(I dag) er $2.165 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gains Network (GNS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GNS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $2.1652 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gains Network (GNS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GNS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $2.1670 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gains Network (GNS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GNS $2.1738 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gains Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 2.165$ 2.165 $ 2.165 Prisendring (24 t) -0.64% Markedsverdi $ 60.67M$ 60.67M $ 60.67M Opplagsforsyning 28.02M 28.02M 28.02M Volum (24 timer) $ 121.36K$ 121.36K $ 121.36K Volum (24 timer) -- Den siste GNS-prisen er $ 2.165. Den har en 24-timers endring på -0.64%, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.36K. Videre har GNS en sirkulerende forsyning på 28.02M og total markedsverdi på $ 60.67M. Se GNS livepris

Hvordan kjøpe Gains Network (GNS) Prøver du å kjøpe GNS? Du kan nå kjøpe GNS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder.

Gains Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gains Network direktepris, er gjeldende pris for Gains Network 2.165USD. Den sirkulerende forsyningen av Gains Network(GNS) er 0.00 GNS , som gir den en markedsverdi på $60.67M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.018000 $ 2.188 $ 2.122

7 dager -0.11% $ -0.286000 $ 2.469 $ 2.122

30 dager 0.07% $ 0.147000 $ 2.499 $ 2.006 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gains Network vist en prisbevegelse på $0.018000 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gains Network handlet på en topp på $2.469 og en bunn på $2.122 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til GNS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gains Network opplevd en 0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $0.147000 av dens verdi. Dette indikerer at GNS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Gains Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GNS prishistorikk

Hvordan fungerer Gains Network (GNS) prisforutsigelsesmodul? Gains Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GNS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gains Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GNS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gains Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GNS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GNS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gains Network.

Hvorfor er GNS-prisforutsigelse viktig?

GNS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GNS nå? I følge dine forutsigelser vil GNS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GNS neste måned? I følge Gains Network (GNS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GNS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GNS koste i 2026? Prisen på 1 Gains Network (GNS) i dag er $2.165 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GNS i 2027? Gains Network (GNS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GNS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gains Network (GNS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GNS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gains Network (GNS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GNS koste i 2030? Prisen på 1 Gains Network (GNS) i dag er $2.165 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GNS i 2040? Gains Network (GNS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNS innen 2040.