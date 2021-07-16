Dagens FOX Token livepris er 0.0286 USD. Spor prisoppdateringer for FOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FOX Token livepris er 0.0286 USD. Spor prisoppdateringer for FOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FOX Token Logo

FOX Token Pris(FOX)

1 FOX til USD livepris:

$0.02857
$0.02857$0.02857
-0.86%1D
USD
FOX Token (FOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:33:26 (UTC+8)

FOX Token (FOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02842
$ 0.02842$ 0.02842
24 timer lav
$ 0.02998
$ 0.02998$ 0.02998
24 timer høy

$ 0.02842
$ 0.02842$ 0.02842

$ 0.02998
$ 0.02998$ 0.02998

$ 5.134914976417942
$ 5.134914976417942$ 5.134914976417942

$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835

-0.35%

-0.86%

-13.21%

-13.21%

FOX Token (FOX) sanntidsprisen er $ 0.0286. I løpet av de siste 24 timene har FOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02842 og et toppnivå på $ 0.02998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOX er $ 5.134914976417942, mens den rekordlave prisen er $ 0.018176800459428835.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOX endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -13.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FOX Token (FOX) Markedsinformasjon

No.890

$ 22.09M
$ 22.09M$ 22.09M

$ 59.01K
$ 59.01K$ 59.01K

$ 28.57M
$ 28.57M$ 28.57M

772.29M
772.29M 772.29M

999,089,275
999,089,275 999,089,275

2021-07-16 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på FOX Token er $ 22.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.01K. Den sirkulerende forsyningen på FOX er 772.29M, med en total tilgang på 999089275. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.57M.

FOX Token (FOX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FOX Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002478-0.86%
30 dager$ -0.00145-4.83%
60 dager$ -0.00297-9.41%
90 dager$ +0.00603+26.71%
FOX Token Prisendring i dag

I dag registrerte FOX en endring på $ -0.0002478 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FOX Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00145 (-4.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FOX Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FOX en endring på $ -0.00297 (-9.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FOX Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00603+26.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FOX Token (FOX)?

Sjekk ut FOX Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FOX Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FOX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FOX Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FOX Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FOX Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FOX Token (FOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FOX Token (FOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FOX Token.

Sjekk FOX Tokenprisprognosen nå!

FOX Token (FOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FOX Token (FOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FOX Token (FOX)

Leter du etter hvordan du kjøperFOX Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FOX Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FOX til lokale valutaer

1 FOX Token(FOX) til VND
752.609
1 FOX Token(FOX) til AUD
A$0.043186
1 FOX Token(FOX) til GBP
0.021164
1 FOX Token(FOX) til EUR
0.02431
1 FOX Token(FOX) til USD
$0.0286
1 FOX Token(FOX) til MYR
RM0.12012
1 FOX Token(FOX) til TRY
1.183468
1 FOX Token(FOX) til JPY
¥4.2042
1 FOX Token(FOX) til ARS
ARS$42.182712
1 FOX Token(FOX) til RUB
2.3881
1 FOX Token(FOX) til INR
2.519374
1 FOX Token(FOX) til IDR
Rp476.666476
1 FOX Token(FOX) til KRW
39.943904
1 FOX Token(FOX) til PHP
1.631344
1 FOX Token(FOX) til EGP
￡E.1.377376
1 FOX Token(FOX) til BRL
R$0.152152
1 FOX Token(FOX) til CAD
C$0.039182
1 FOX Token(FOX) til BDT
3.481764
1 FOX Token(FOX) til NGN
42.750136
1 FOX Token(FOX) til COP
$111.28403
1 FOX Token(FOX) til ZAR
R.0.495638
1 FOX Token(FOX) til UAH
1.181752
1 FOX Token(FOX) til TZS
T.Sh.70.791864
1 FOX Token(FOX) til VES
Bs4.6618
1 FOX Token(FOX) til CLP
$27.313
1 FOX Token(FOX) til PKR
Rs8.117824
1 FOX Token(FOX) til KZT
15.484326
1 FOX Token(FOX) til THB
฿0.909766
1 FOX Token(FOX) til TWD
NT$0.864292
1 FOX Token(FOX) til AED
د.إ0.104962
1 FOX Token(FOX) til CHF
Fr0.022594
1 FOX Token(FOX) til HKD
HK$0.222222
1 FOX Token(FOX) til AMD
֏10.94522
1 FOX Token(FOX) til MAD
.د.م0.257972
1 FOX Token(FOX) til MXN
$0.525954
1 FOX Token(FOX) til SAR
ريال0.10725
1 FOX Token(FOX) til ETB
Br4.106102
1 FOX Token(FOX) til KES
KSh3.694548
1 FOX Token(FOX) til JOD
د.أ0.0202774
1 FOX Token(FOX) til PLN
0.103532
1 FOX Token(FOX) til RON
лв0.123266
1 FOX Token(FOX) til SEK
kr0.269126
1 FOX Token(FOX) til BGN
лв0.047476
1 FOX Token(FOX) til HUF
Ft9.504638
1 FOX Token(FOX) til CZK
0.590876
1 FOX Token(FOX) til KWD
د.ك0.008723
1 FOX Token(FOX) til ILS
0.095238
1 FOX Token(FOX) til BOB
Bs0.197626
1 FOX Token(FOX) til AZN
0.04862
1 FOX Token(FOX) til TJS
SM0.267696
1 FOX Token(FOX) til GEL
0.07722
1 FOX Token(FOX) til AOA
Kz26.070902
1 FOX Token(FOX) til BHD
.د.ب0.0107822
1 FOX Token(FOX) til BMD
$0.0286
1 FOX Token(FOX) til DKK
kr0.18161
1 FOX Token(FOX) til HNL
L0.749606
1 FOX Token(FOX) til MUR
1.296724
1 FOX Token(FOX) til NAD
$0.49621
1 FOX Token(FOX) til NOK
kr0.284284
1 FOX Token(FOX) til NZD
$0.04862
1 FOX Token(FOX) til PAB
B/.0.0286
1 FOX Token(FOX) til PGK
K0.119548
1 FOX Token(FOX) til QAR
ر.ق0.103818
1 FOX Token(FOX) til RSD
дин.2.851992
1 FOX Token(FOX) til UZS
soʻm353.086162
1 FOX Token(FOX) til ALL
L2.358356
1 FOX Token(FOX) til ANG
ƒ0.051194
1 FOX Token(FOX) til AWG
ƒ0.05148
1 FOX Token(FOX) til BBD
$0.0572
1 FOX Token(FOX) til BAM
KM0.047476
1 FOX Token(FOX) til BIF
Fr85.371
1 FOX Token(FOX) til BND
$0.036608
1 FOX Token(FOX) til BSD
$0.0286
1 FOX Token(FOX) til JMD
$4.587726
1 FOX Token(FOX) til KHR
114.859316
1 FOX Token(FOX) til KMF
Fr11.9548
1 FOX Token(FOX) til LAK
621.739118
1 FOX Token(FOX) til LKR
Rs8.650928
1 FOX Token(FOX) til MDL
L0.4719
1 FOX Token(FOX) til MGA
Ar126.548422
1 FOX Token(FOX) til MOP
P0.229086
1 FOX Token(FOX) til MVR
0.43758
1 FOX Token(FOX) til MWK
MK49.652746
1 FOX Token(FOX) til MZN
MT1.82754
1 FOX Token(FOX) til NPR
Rs4.030312
1 FOX Token(FOX) til PYG
204.2612
1 FOX Token(FOX) til RWF
Fr41.4414
1 FOX Token(FOX) til SBD
$0.23452
1 FOX Token(FOX) til SCR
0.409838
1 FOX Token(FOX) til SRD
$1.089374
1 FOX Token(FOX) til SVC
$0.25025
1 FOX Token(FOX) til SZL
L0.49621
1 FOX Token(FOX) til TMT
m0.1001
1 FOX Token(FOX) til TND
د.ت0.083226
1 FOX Token(FOX) til TTD
$0.193622
1 FOX Token(FOX) til UGX
Sh100.3288
1 FOX Token(FOX) til XAF
Fr15.9588
1 FOX Token(FOX) til XCD
$0.07722
1 FOX Token(FOX) til XOF
Fr15.9588
1 FOX Token(FOX) til XPF
Fr2.8886
1 FOX Token(FOX) til BWP
P0.380952
1 FOX Token(FOX) til BZD
$0.057486
1 FOX Token(FOX) til CVE
$2.682108
1 FOX Token(FOX) til DJF
Fr5.0622
1 FOX Token(FOX) til DOP
$1.773772
1 FOX Token(FOX) til DZD
د.ج3.70513
1 FOX Token(FOX) til FJD
$0.06435
1 FOX Token(FOX) til GNF
Fr248.677
1 FOX Token(FOX) til GTQ
Q0.219076
1 FOX Token(FOX) til GYD
$5.985694
1 FOX Token(FOX) til ISK
kr3.4606

FOX Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FOX Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FOX Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FOX Token

Hvor mye er FOX Token (FOX) verdt i dag?
Live FOX prisen i USD er 0.0286 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FOX til USD er $ 0.0286. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FOX Token?
Markedsverdien for FOX er $ 22.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FOX?
Den sirkulerende forsyningen av FOX er 772.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOX ?
FOX oppnådde en ATH-pris på 5.134914976417942 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FOX?
FOX så en ATL-pris på 0.018176800459428835 USD.
Hva er handelsvolumet til FOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOX er $ 59.01K USD.
Vil FOX gå høyere i år?
FOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:33:26 (UTC+8)

FOX Token (FOX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

