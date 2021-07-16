FOX Token (FOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FOX Token (FOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FOX Token (FOX) Informasjon Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Offisiell nettside: https://shapeshift.com/ Teknisk dokument: https://docs.shapeshift.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d

FOX Token (FOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FOX Token (FOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.82M $ 21.82M $ 21.82M Total forsyning: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Sirkulerende forsyning: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.23M $ 28.23M $ 28.23M All-time high: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 All-Time Low: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Nåværende pris: $ 0.02826 $ 0.02826 $ 0.02826 Lær mer om FOX Token (FOX) pris

FOX Token (FOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FOX Token (FOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOXs tokenomics, kan du utforske FOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FOX Interessert i å legge til FOX Token (FOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

FOX Token (FOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FOX nå!

FOX prisforutsigelse Vil du vite hvor FOX kan være på vei? Vår FOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOX tokenets prisforutsigelse nå!

