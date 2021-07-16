FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

NavnFOX

RangeringNo.917

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning772,286,516

Maksimal forsyning0

Total forsyning999,089,275

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-07-16 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high5.134914976417942,2021-11-16

Laveste pris0.018176800459428835,2023-06-15

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonHelp shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

