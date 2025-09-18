Hva er Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Energy Web (EWT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Energy Web (EWT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Energy Web.

Sjekk Energy Webprisprognosen nå!

Energy Web (EWT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Energy Web (EWT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EWT tokenets omfattende tokenomics nå!

Energy Web Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Energy Web, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende EWT-til-USD-pris? $ 1.157 . Hva er markedsverdien for Energy Web? Markedsverdien for EWT er $ 34.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EWT? Den sirkulerende forsyningen av EWT er 30.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEWT ? EWT oppnådde en ATH-pris på 22.22484866 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EWT? EWT så en ATL-pris på 0.500832477028 USD . Hva er handelsvolumet til EWT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EWT er $ 62.96K USD .

