Dagens Energy Web livepris er 1.157 USD. Spor prisoppdateringer for EWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Energy Web Pris(EWT)

$1.157
$1.157
-0.17%1D
Energy Web (EWT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:27 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.145
$ 1.145
24 timer lav
$ 1.247
$ 1.247
24 timer høy

$ 1.145
$ 1.145

$ 1.247
$ 1.247

$ 22.22484866
$ 22.22484866

$ 0.500832477028
$ 0.500832477028

+0.25%

-0.16%

-4.70%

-4.70%

Energy Web (EWT) sanntidsprisen er $ 1.157. I løpet av de siste 24 timene har EWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.145 og et toppnivå på $ 1.247, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EWT er $ 22.22484866, mens den rekordlave prisen er $ 0.500832477028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EWT endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -4.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Energy Web (EWT) Markedsinformasjon

No.719

$ 34.78M
$ 34.78M

$ 62.96K
$ 62.96K

$ 115.70M
$ 115.70M

30.06M
30.06M

100,000,000
100,000,000

83,244,058.37332977
83,244,058.37332977

30.06%

Nåværende markedsverdi på Energy Web er $ 34.78M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.96K. Den sirkulerende forsyningen på EWT er 30.06M, med en total tilgang på 83244058.37332977. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.70M.

Energy Web (EWT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Energy Web for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00197-0.16%
30 dager$ -0.153-11.68%
60 dager$ -0.593-33.89%
90 dager$ +0.004+0.34%
Energy Web Prisendring i dag

I dag registrerte EWT en endring på $ -0.00197 (-0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Energy Web 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.153 (-11.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Energy Web 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EWT en endring på $ -0.593 (-33.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Energy Web 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.004+0.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Energy Web (EWT)?

Sjekk ut Energy Web Prishistorikk-siden nå.

Hva er Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Energy Web investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EWT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Energy Web på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Energy Web kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Energy Web Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Energy Web (EWT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Energy Web (EWT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Energy Web.

Sjekk Energy Webprisprognosen nå!

Energy Web (EWT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Energy Web (EWT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EWT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Energy Web (EWT)

Leter du etter hvordan du kjøperEnergy Web? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Energy Web på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EWT til lokale valutaer

1 Energy Web(EWT) til VND
30,446.455
1 Energy Web(EWT) til AUD
A$1.74707
1 Energy Web(EWT) til GBP
0.85618
1 Energy Web(EWT) til EUR
0.98345
1 Energy Web(EWT) til USD
$1.157
1 Energy Web(EWT) til MYR
RM4.8594
1 Energy Web(EWT) til TRY
47.87666
1 Energy Web(EWT) til JPY
¥170.079
1 Energy Web(EWT) til ARS
ARS$1,706.48244
1 Energy Web(EWT) til RUB
96.6095
1 Energy Web(EWT) til INR
101.92013
1 Energy Web(EWT) til IDR
Rp19,283.32562
1 Energy Web(EWT) til KRW
1,615.91248
1 Energy Web(EWT) til PHP
65.99528
1 Energy Web(EWT) til EGP
￡E.55.72112
1 Energy Web(EWT) til BRL
R$6.15524
1 Energy Web(EWT) til CAD
C$1.58509
1 Energy Web(EWT) til BDT
140.85318
1 Energy Web(EWT) til NGN
1,729.43732
1 Energy Web(EWT) til COP
$4,501.94485
1 Energy Web(EWT) til ZAR
R.20.05081
1 Energy Web(EWT) til UAH
47.80724
1 Energy Web(EWT) til TZS
T.Sh.2,863.85268
1 Energy Web(EWT) til VES
Bs188.591
1 Energy Web(EWT) til CLP
$1,104.935
1 Energy Web(EWT) til PKR
Rs328.40288
1 Energy Web(EWT) til KZT
626.41137
1 Energy Web(EWT) til THB
฿36.80417
1 Energy Web(EWT) til TWD
NT$34.96454
1 Energy Web(EWT) til AED
د.إ4.24619
1 Energy Web(EWT) til CHF
Fr0.91403
1 Energy Web(EWT) til HKD
HK$8.98989
1 Energy Web(EWT) til AMD
֏442.7839
1 Energy Web(EWT) til MAD
.د.م10.43614
1 Energy Web(EWT) til MXN
$21.27723
1 Energy Web(EWT) til SAR
ريال4.33875
1 Energy Web(EWT) til ETB
Br166.11049
1 Energy Web(EWT) til KES
KSh149.46126
1 Energy Web(EWT) til JOD
د.أ0.820313
1 Energy Web(EWT) til PLN
4.18834
1 Energy Web(EWT) til RON
лв4.98667
1 Energy Web(EWT) til SEK
kr10.88737
1 Energy Web(EWT) til BGN
лв1.92062
1 Energy Web(EWT) til HUF
Ft384.50581
1 Energy Web(EWT) til CZK
23.90362
1 Energy Web(EWT) til KWD
د.ك0.352885
1 Energy Web(EWT) til ILS
3.85281
1 Energy Web(EWT) til BOB
Bs7.99487
1 Energy Web(EWT) til AZN
1.9669
1 Energy Web(EWT) til TJS
SM10.82952
1 Energy Web(EWT) til GEL
3.1239
1 Energy Web(EWT) til AOA
Kz1,054.68649
1 Energy Web(EWT) til BHD
.د.ب0.436189
1 Energy Web(EWT) til BMD
$1.157
1 Energy Web(EWT) til DKK
kr7.34695
1 Energy Web(EWT) til HNL
L30.32497
1 Energy Web(EWT) til MUR
52.45838
1 Energy Web(EWT) til NAD
$20.07395
1 Energy Web(EWT) til NOK
kr11.50058
1 Energy Web(EWT) til NZD
$1.9669
1 Energy Web(EWT) til PAB
B/.1.157
1 Energy Web(EWT) til PGK
K4.83626
1 Energy Web(EWT) til QAR
ر.ق4.19991
1 Energy Web(EWT) til RSD
дин.115.37604
1 Energy Web(EWT) til UZS
soʻm14,283.94019
1 Energy Web(EWT) til ALL
L95.40622
1 Energy Web(EWT) til ANG
ƒ2.07103
1 Energy Web(EWT) til AWG
ƒ2.0826
1 Energy Web(EWT) til BBD
$2.314
1 Energy Web(EWT) til BAM
KM1.92062
1 Energy Web(EWT) til BIF
Fr3,453.645
1 Energy Web(EWT) til BND
$1.48096
1 Energy Web(EWT) til BSD
$1.157
1 Energy Web(EWT) til JMD
$185.59437
1 Energy Web(EWT) til KHR
4,646.58142
1 Energy Web(EWT) til KMF
Fr483.626
1 Energy Web(EWT) til LAK
25,152.17341
1 Energy Web(EWT) til LKR
Rs349.96936
1 Energy Web(EWT) til MDL
L19.0905
1 Energy Web(EWT) til MGA
Ar5,119.45889
1 Energy Web(EWT) til MOP
P9.26757
1 Energy Web(EWT) til MVR
17.7021
1 Energy Web(EWT) til MWK
MK2,008.67927
1 Energy Web(EWT) til MZN
MT73.9323
1 Energy Web(EWT) til NPR
Rs163.04444
1 Energy Web(EWT) til PYG
8,263.294
1 Energy Web(EWT) til RWF
Fr1,676.493
1 Energy Web(EWT) til SBD
$9.4874
1 Energy Web(EWT) til SCR
16.57981
1 Energy Web(EWT) til SRD
$44.07013
1 Energy Web(EWT) til SVC
$10.12375
1 Energy Web(EWT) til SZL
L20.07395
1 Energy Web(EWT) til TMT
m4.0495
1 Energy Web(EWT) til TND
د.ت3.36687
1 Energy Web(EWT) til TTD
$7.83289
1 Energy Web(EWT) til UGX
Sh4,058.756
1 Energy Web(EWT) til XAF
Fr645.606
1 Energy Web(EWT) til XCD
$3.1239
1 Energy Web(EWT) til XOF
Fr645.606
1 Energy Web(EWT) til XPF
Fr116.857
1 Energy Web(EWT) til BWP
P15.41124
1 Energy Web(EWT) til BZD
$2.32557
1 Energy Web(EWT) til CVE
$108.50346
1 Energy Web(EWT) til DJF
Fr204.789
1 Energy Web(EWT) til DOP
$71.75714
1 Energy Web(EWT) til DZD
د.ج149.88935
1 Energy Web(EWT) til FJD
$2.60325
1 Energy Web(EWT) til GNF
Fr10,060.115
1 Energy Web(EWT) til GTQ
Q8.86262
1 Energy Web(EWT) til GYD
$242.14853
1 Energy Web(EWT) til ISK
kr139.997

For en mer dyptgående forståelse av Energy Web, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Energy Web nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Energy Web

Hvor mye er Energy Web (EWT) verdt i dag?
Live EWT prisen i USD er 1.157 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EWT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EWT til USD er $ 1.157. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Energy Web?
Markedsverdien for EWT er $ 34.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EWT?
Den sirkulerende forsyningen av EWT er 30.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEWT ?
EWT oppnådde en ATH-pris på 22.22484866 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EWT?
EWT så en ATL-pris på 0.500832477028 USD.
Hva er handelsvolumet til EWT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EWT er $ 62.96K USD.
Vil EWT gå høyere i år?
EWT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EWT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:27 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

