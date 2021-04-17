EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

NavnEWT

RangeringNo.750

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.67%

Opplagsforsyning30,062,138

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning83,248,967.37632944

Opplagsforsyning0.3006%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high22.22484866,2021-04-17

Laveste pris0.500832477028,2020-04-01

Offentlig blokkjedeEWT

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...