Energy Web (EWT) Informasjon Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Offisiell nettside: https://www.energyweb.org/ Teknisk dokument: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Blokkutforsker: https://explorer.energyweb.org/ Kjøp EWT nå!

Energy Web (EWT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Energy Web (EWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.15M $ 34.15M $ 34.15M Total forsyning: $ 83.25M $ 83.25M $ 83.25M Sirkulerende forsyning: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.60M $ 113.60M $ 113.60M All-time high: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 All-Time Low: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Nåværende pris: $ 1.136 $ 1.136 $ 1.136 Lær mer om Energy Web (EWT) pris

Energy Web (EWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Energy Web (EWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EWT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EWTs tokenomics, kan du utforske EWT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EWT Interessert i å legge til Energy Web (EWT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EWT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EWT på MEXC nå!

Energy Web (EWT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EWT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EWT nå!

EWT prisforutsigelse Vil du vite hvor EWT kan være på vei? Vår EWT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EWT tokenets prisforutsigelse nå!

