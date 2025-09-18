Hva er DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFinity Markets investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DEFX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeFinity Markets på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFinity Markets kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFinity Markets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFinity Markets (DEFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFinity Markets (DEFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFinity Markets.

Sjekk DeFinity Marketsprisprognosen nå!

DeFinity Markets (DEFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFinity Markets (DEFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFinity Markets (DEFX)

Leter du etter hvordan du kjøperDeFinity Markets? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFinity Markets på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEFX til lokale valutaer

Prøv konverting

DeFinity Markets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeFinity Markets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFinity Markets Hvor mye er DeFinity Markets (DEFX) verdt i dag? Live DEFX prisen i USD er 0.01753 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEFX-til-USD-pris? $ 0.01753 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEFX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeFinity Markets? Markedsverdien for DEFX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEFX? Den sirkulerende forsyningen av DEFX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEFX ? DEFX oppnådde en ATH-pris på 1.7922645368044652 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEFX? DEFX så en ATL-pris på 0.001196147812766748 USD . Hva er handelsvolumet til DEFX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEFX er $ 216.66 USD . Vil DEFX gå høyere i år? DEFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEFX prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeFinity Markets (DEFX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?