DeFinity Markets (DEFX) Live prisdiagram
DeFinity Markets (DEFX) Prisinformasjon (USD)

DeFinity Markets (DEFX) sanntidsprisen er $ 0.01753. I løpet av de siste 24 timene har DEFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0163 og et toppnivå på $ 0.01984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEFX er $ 1.7922645368044652, mens den rekordlave prisen er $ 0.001196147812766748.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEFX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +7.54% over 24 timer og -21.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFinity Markets (DEFX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på DeFinity Markets er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 216.66. Den sirkulerende forsyningen på DEFX er 0.00, med en total tilgang på 0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.01M.

DeFinity Markets (DEFX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeFinity Markets for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0012291+7.54%
30 dager$ -0.00349-16.61%
60 dager$ -0.02173-55.35%
90 dager$ -0.01624-48.10%
DeFinity Markets Prisendring i dag

I dag registrerte DEFX en endring på $ +0.0012291 (+7.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeFinity Markets 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00349 (-16.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeFinity Markets 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEFX en endring på $ -0.02173 (-55.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeFinity Markets 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01624-48.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeFinity Markets (DEFX)?

Sjekk ut DeFinity Markets Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFinity Markets investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEFX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeFinity Markets på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFinity Markets kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFinity Markets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFinity Markets (DEFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFinity Markets (DEFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFinity Markets.

Sjekk DeFinity Marketsprisprognosen nå!

DeFinity Markets (DEFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFinity Markets (DEFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFinity Markets (DEFX)

Leter du etter hvordan du kjøperDeFinity Markets? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFinity Markets på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DeFinity Markets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeFinity Markets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DeFinity Markets nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFinity Markets

Hvor mye er DeFinity Markets (DEFX) verdt i dag?
Live DEFX prisen i USD er 0.01753 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEFX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEFX til USD er $ 0.01753. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeFinity Markets?
Markedsverdien for DEFX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEFX?
Den sirkulerende forsyningen av DEFX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEFX ?
DEFX oppnådde en ATH-pris på 1.7922645368044652 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEFX?
DEFX så en ATL-pris på 0.001196147812766748 USD.
Hva er handelsvolumet til DEFX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEFX er $ 216.66 USD.
Vil DEFX gå høyere i år?
DEFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEFX prisprognosen for en mer grundig analyse.
DeFinity Markets (DEFX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

