DeFinity Markets (DEFX) Informasjon A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Offisiell nettside: https://definity.network/ Teknisk dokument: https://definity.network/lightpaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFinity Markets (DEFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M All-time high: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 All-Time Low: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Nåværende pris: $ 0.01894 $ 0.01894 $ 0.01894

DeFinity Markets (DEFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFinity Markets (DEFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

