Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Folk spør også: Andre spørsmål om HIVE Hvor mye er HIVE (HIVE) verdt i dag? Live HIVE prisen i USD er 0.1995 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HIVE-til-USD-pris? $ 0.1995 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HIVE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HIVE? Markedsverdien for HIVE er $ 97.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HIVE? Den sirkulerende forsyningen av HIVE er 488.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHIVE ? HIVE oppnådde en ATH-pris på 3.418294589422955 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HIVE? HIVE så en ATL-pris på 0.0869425890031 USD . Hva er handelsvolumet til HIVE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HIVE er $ 406.48K USD . Vil HIVE gå høyere i år? HIVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HIVE prisprognosen for en mer grundig analyse.

HIVE (HIVE) Viktige bransjeoppdateringer

