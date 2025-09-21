DeFinity Markets (DEFX)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på DeFinity Markets % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01842 $0.01842 $0.01842 +2.96% USD Faktisk Prediksjon DeFinity Markets-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan DeFinity Markets potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01842 i 2025. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan DeFinity Markets potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019341 i 2026. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEFX for 2027 $ 0.020308 med en 10.25% vekstrate. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEFX for 2028 $ 0.021323 med en 15.76% vekstrate. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEFX for 2029 $ 0.022389 med en 21.55% vekstrate. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DEFX for 2030 $ 0.023509 med en 27.63% vekstrate. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på DeFinity Markets potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038293. DeFinity Markets (DEFX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på DeFinity Markets potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.062376. År Pris Vekst 2025 $ 0.01842 0.00%

Gjeldende DeFinity Markets prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01842$ 0.01842 $ 0.01842 Prisendring (24 t) +2.96% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 238.72$ 238.72 $ 238.72 Volum (24 timer) +238.72% Den siste DEFX-prisen er $ 0.01842. Den har en 24-timers endring på +2.96%, med et 24-timers handelsvolum på $ 238.72. Videre har DEFX en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se DEFX livepris

Hvordan kjøpe DeFinity Markets (DEFX) Prøver du å kjøpe DEFX? Du kan nå kjøpe DEFX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper DeFinity Markets og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DEFX nå

DeFinity Markets Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DeFinity Markets direktepris, er gjeldende pris for DeFinity Markets 0.01842USD. Den sirkulerende forsyningen av DeFinity Markets(DEFX) er 0.00 DEFX , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.05% $ 0.000889 $ 0.01842 $ 0.01753

7 dager -0.20% $ -0.004640 $ 0.03282 $ 0.0163

30 dager -0.21% $ -0.004990 $ 0.034 $ 0.01541 24-timers ytelse De siste 24 timene har DeFinity Markets vist en prisbevegelse på $0.000889 , noe som gjenspeiler en 0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DeFinity Markets handlet på en topp på $0.03282 og en bunn på $0.0163 . Det så en prisendring på -0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til DEFX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DeFinity Markets opplevd en -0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.004990 av dens verdi. Dette indikerer at DEFX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette DeFinity Markets prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DEFX prishistorikk

Hvordan fungerer DeFinity Markets (DEFX) prisforutsigelsesmodul? DeFinity Markets-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DEFX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DeFinity Markets det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DEFX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DeFinity Markets. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DEFX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DEFX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DeFinity Markets.

Hvorfor er DEFX-prisforutsigelse viktig?

DEFX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DEFX nå? I følge dine forutsigelser vil DEFX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DEFX neste måned? I følge DeFinity Markets (DEFX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DEFX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DEFX koste i 2026? Prisen på 1 DeFinity Markets (DEFX) i dag er $0.01842 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEFX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DEFX i 2027? DeFinity Markets (DEFX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEFX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DEFX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil DeFinity Markets (DEFX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DEFX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil DeFinity Markets (DEFX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DEFX koste i 2030? Prisen på 1 DeFinity Markets (DEFX) i dag er $0.01842 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DEFX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DEFX i 2040? DeFinity Markets (DEFX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DEFX innen 2040.