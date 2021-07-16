Hva er Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance (CLV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Clover Finance (CLV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLV tokenets omfattende tokenomics nå!

Clover Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Clover Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Clover Finance Hvor mye er Clover Finance (CLV) verdt i dag? Live CLV prisen i USD er 0.01973 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CLV-til-USD-pris? $ 0.01973 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CLV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Clover Finance? Markedsverdien for CLV er $ 24.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CLV? Den sirkulerende forsyningen av CLV er 1.22B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLV ? CLV oppnådde en ATH-pris på 2.16773807 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CLV? CLV så en ATL-pris på 0.016294094131601444 USD . Hva er handelsvolumet til CLV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLV er $ 57.54K USD . Vil CLV gå høyere i år? CLV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLV prisprognosen for en mer grundig analyse.

