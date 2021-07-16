Clover Finance (CLV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clover Finance (CLV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clover Finance (CLV) Informasjon Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Offisiell nettside: https://clv.org/ Teknisk dokument: https://docs.clv.org/ Blokkutforsker: https://clv.subscan.io/ Kjøp CLV nå!

Clover Finance (CLV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clover Finance (CLV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.80M $ 23.80M $ 23.80M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.88M $ 38.88M $ 38.88M All-time high: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 All-Time Low: $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 Nåværende pris: $ 0.01944 $ 0.01944 $ 0.01944 Lær mer om Clover Finance (CLV) pris

Clover Finance (CLV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clover Finance (CLV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLVs tokenomics, kan du utforske CLV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLV Interessert i å legge til Clover Finance (CLV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CLV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CLV på MEXC nå!

Clover Finance (CLV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLV nå!

CLV prisforutsigelse Vil du vite hvor CLV kan være på vei? Vår CLV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLV tokenets prisforutsigelse nå!

