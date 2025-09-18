Dagens tokenbot livepris er 33.81 USD. Spor prisoppdateringer for CLANKER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLANKER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens tokenbot livepris er 33.81 USD. Spor prisoppdateringer for CLANKER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLANKER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

tokenbot Logo

tokenbot Pris(CLANKER)

1 CLANKER til USD livepris:

-8.23%1D
USD
tokenbot (CLANKER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:57:54 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.71%

-8.23%

-12.78%

-12.78%

tokenbot (CLANKER) sanntidsprisen er $ 33.81. I løpet av de siste 24 timene har CLANKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 32.75 og et toppnivå på $ 37.17, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLANKER er $ 193.10932668810565, mens den rekordlave prisen er $ 0.003874854309073287.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLANKER endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -8.23% over 24 timer og -12.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tokenbot (CLANKER) Markedsinformasjon

No.718

100.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på tokenbot er $ 33.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 146.63K. Den sirkulerende forsyningen på CLANKER er 1.00M, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.81M.

tokenbot (CLANKER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene tokenbot for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -3.0294-8.23%
30 dager$ -22.08-39.51%
60 dager$ -4.31-11.31%
90 dager$ +2.36+7.50%
tokenbot Prisendring i dag

I dag registrerte CLANKER en endring på $ -3.0294 (-8.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

tokenbot 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -22.08 (-39.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

tokenbot 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLANKER en endring på $ -4.31 (-11.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

tokenbot 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.36+7.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for tokenbot (CLANKER)?

Sjekk ut tokenbot Prishistorikk-siden nå.

Hva er tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere tokenbot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLANKER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om tokenbot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din tokenbot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

tokenbot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil tokenbot (CLANKER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine tokenbot (CLANKER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for tokenbot.

Sjekk tokenbotprisprognosen nå!

tokenbot (CLANKER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak tokenbot (CLANKER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLANKER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe tokenbot (CLANKER)

Leter du etter hvordan du kjøpertokenbot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe tokenbot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CLANKER til lokale valutaer

tokenbot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av tokenbot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell tokenbot nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om tokenbot

Hvor mye er tokenbot (CLANKER) verdt i dag?
Live CLANKER prisen i USD er 33.81 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLANKER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLANKER til USD er $ 33.81. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for tokenbot?
Markedsverdien for CLANKER er $ 33.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLANKER?
Den sirkulerende forsyningen av CLANKER er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLANKER ?
CLANKER oppnådde en ATH-pris på 193.10932668810565 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLANKER?
CLANKER så en ATL-pris på 0.003874854309073287 USD.
Hva er handelsvolumet til CLANKER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLANKER er $ 146.63K USD.
Vil CLANKER gå høyere i år?
CLANKER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLANKER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:57:54 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

