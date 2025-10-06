Kindred Labs Pris(KIN)
Sanntids Kindred Labs (KIN) pris i dag er $ 0.03265, med en 3.51% endring de siste 24 timene. Nåværende KIN til USD konverteringssats er $ 0.03265 per KIN.
Kindred Labs rangerer for tiden som #1222 etter markedsverdi på $ 4.81M, med en sirkulerende forsyning på 147.19M KIN. I løpet av de siste 24 timene KIN har den blitt handlet mellom $ 0.03226(laveste) og $ 0.03648 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.12448435891360893, mens tidenes laveste notering var $ 0.015000419475530989.
Kortsiktig har KIN beveget seg -1.87% i løpet av den siste timen og +19.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.63K.
No.1222
14.71%
BSC
Nåværende markedsverdi på Kindred Labs er $ 4.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.63K. Den sirkulerende forsyningen på KIN er 147.19M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.65M.
-1.87%
-3.51%
+19.86%
+19.86%
Spor prisendringene Kindred Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0011877
|-3.51%
|30 dager
|$ +0.01552
|+90.60%
|60 dager
|$ +0.00265
|+8.83%
|90 dager
|$ +0.00265
|+8.83%
I dag registrerte KIN en endring på $ -0.0011877 (-3.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01552 (+90.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så KIN en endring på $ +0.00265 (+8.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00265+8.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kindred Labs (KIN)?
Sjekk ut Kindred Labs Prishistorikk-siden nå.
I 2040 kan prisen på Kindred Labs potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Klar til å komme i gang med Kindred Labs? Kjøp av KIN er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Kindred Labs. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Kindred Labs (KIN) kjøpsreisen din.
Å eie Kindred Labs lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine
Å kjøpe Kindred Labs (KIN) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.
Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer
Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.
Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.
For en mer dyptgående forståelse av Kindred Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|02-11 14:20:00
|Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Gå long eller short på KIN med belåning. Utforsk KIN USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.
Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Kindred Labs sanntidspris, volum og handle direkte.
Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.
Beløp
1 KIN = 0.03265 USD