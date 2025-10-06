Kindred Labs pris i dag

Sanntids Kindred Labs (KIN) pris i dag er $ 0.03265, med en 3.51% endring de siste 24 timene. Nåværende KIN til USD konverteringssats er $ 0.03265 per KIN.

Kindred Labs rangerer for tiden som #1222 etter markedsverdi på $ 4.81M, med en sirkulerende forsyning på 147.19M KIN. I løpet av de siste 24 timene KIN har den blitt handlet mellom $ 0.03226(laveste) og $ 0.03648 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.12448435891360893, mens tidenes laveste notering var $ 0.015000419475530989.

Kortsiktig har KIN beveget seg -1.87% i løpet av den siste timen og +19.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.63K.

Kindred Labs (KIN) Markedsinformasjon

Rangering No.1222 Markedsverdi $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volum (24 timer) $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Fullt utvannet markedsverdi $ 32.65M$ 32.65M $ 32.65M Opplagsforsyning 147.19M 147.19M 147.19M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 14.71% Offentlig blokkjede BSC

