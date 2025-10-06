Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesUSOILTjeneArrangementssenter
Sanntidspris for Kindred Labs er i dag 0.03265 USD.KIN markedsverdien er 4,805,671.875 USD. Spor sanntids KIN til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Kindred Labs Pris(KIN)

$0.03265
-3.51%1D
Kindred Labs (KIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-03-09 15:06:19 (UTC+8)

Kindred Labs pris i dag

Sanntids Kindred Labs (KIN) pris i dag er $ 0.03265, med en 3.51% endring de siste 24 timene. Nåværende KIN til USD konverteringssats er $ 0.03265 per KIN.

Kindred Labs rangerer for tiden som #1222 etter markedsverdi på $ 4.81M, med en sirkulerende forsyning på 147.19M KIN. I løpet av de siste 24 timene KIN har den blitt handlet mellom $ 0.03226(laveste) og $ 0.03648 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.12448435891360893, mens tidenes laveste notering var $ 0.015000419475530989.

Kortsiktig har KIN beveget seg -1.87% i løpet av den siste timen og +19.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.63K.

Kindred Labs (KIN) Markedsinformasjon

No.1222

$ 4.81M
$ 59.63K
$ 32.65M
147.19M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.71%

BSC

Nåværende markedsverdi på Kindred Labs er $ 4.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.63K. Den sirkulerende forsyningen på KIN er 147.19M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.65M.

Kindred Labs prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03226
24 timer lav
$ 0.03648
24 timer høy

$ 0.03226
$ 0.03648
$ 0.12448435891360893
$ 0.015000419475530989
-1.87%

-3.51%

+19.86%

+19.86%

Kindred Labs (KIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kindred Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011877-3.51%
30 dager$ +0.01552+90.60%
60 dager$ +0.00265+8.83%
90 dager$ +0.00265+8.83%
Kindred Labs Prisendring i dag

I dag registrerte KIN en endring på $ -0.0011877 (-3.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kindred Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01552 (+90.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kindred Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KIN en endring på $ +0.00265 (+8.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kindred Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00265+8.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kindred Labs (KIN)?

Sjekk ut Kindred Labs Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Kindred Labs

Kindred Labs (KIN) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIN for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Kindred Labs (KIN) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Kindred Labs potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hvilken pris Kindred Labs som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for KIN prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Kindred Labs Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Kindred Labs i Norge

Klar til å komme i gang med Kindred Labs? Kjøp av KIN er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Kindred Labs. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Kindred Labs (KIN) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Kindred Labs umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Kindred Labs (KIN) Guide

Hva kan du gjøre med Kindred Labs

Å eie Kindred Labs lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Kindred Labs (KIN) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
Avgifter for futureshandel:
Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Kindred Labs (KIN)

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Kindred Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kindred Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Kindred Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kindred Labs

Siden sist oppdatert: 2026-03-09 15:06:19 (UTC+8)

Kindred Labs Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025
Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025
Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Kindred Labs

KIN USDT (futures-handel)

Gå long eller short på KIN med belåning. Utforsk KIN USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Kindred Labs (KIN) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Kindred Labs sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
KIN/USDT
$0.03265
$0.03265
-3.42%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

$0.00000

$0.0000000

$0.4201

$0.0524

$7.0000

$0.4201

$0.0001391

$0.025420

$0.02607

$0.08998

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 KIN = 0.03265 USD