Dagens Tether Gold livepris er 3669.89 USD. Spor prisoppdateringer for XAUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tether Gold livepris er 3669.89 USD. Spor prisoppdateringer for XAUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XAUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XAUT

XAUT Prisinformasjon

XAUT teknisk dokument

XAUT Offisiell nettside

XAUT tokenomics

XAUT Prisprognose

XAUT-historikk

XAUT Kjøpeguide

XAUT-til-fiat-valutakonverter

XAUT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Tether Gold Logo

Tether Gold Pris(XAUT)

1 XAUT til USD livepris:

$3,669.95
$3,669.95$3,669.95
+0.09%1D
USD
Tether Gold (XAUT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:27 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3,642
$ 3,642$ 3,642
24 timer lav
$ 3,674.54
$ 3,674.54$ 3,674.54
24 timer høy

$ 3,642
$ 3,642$ 3,642

$ 3,674.54
$ 3,674.54$ 3,674.54

$ 3,702.923850834412
$ 3,702.923850834412$ 3,702.923850834412

$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399

+0.05%

+0.09%

+0.59%

+0.59%

Tether Gold (XAUT) sanntidsprisen er $ 3,669.89. I løpet av de siste 24 timene har XAUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,642 og et toppnivå på $ 3,674.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAUT er $ 3,702.923850834412, mens den rekordlave prisen er $ 1,408.88233399.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAUT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tether Gold (XAUT) Markedsinformasjon

No.92

$ 904.72M
$ 904.72M$ 904.72M

$ 757.59K
$ 757.59K$ 757.59K

$ 904.72M
$ 904.72M$ 904.72M

246.52K
246.52K 246.52K

246,524
246,524 246,524

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Tether Gold er $ 904.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 757.59K. Den sirkulerende forsyningen på XAUT er 246.52K, med en total tilgang på 246524. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 904.72M.

Tether Gold (XAUT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tether Gold for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +3.3+0.09%
30 dager$ +322.09+9.62%
60 dager$ +282.82+8.34%
90 dager$ +283.83+8.38%
Tether Gold Prisendring i dag

I dag registrerte XAUT en endring på $ +3.3 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tether Gold 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +322.09 (+9.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tether Gold 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XAUT en endring på $ +282.82 (+8.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tether Gold 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +283.83+8.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tether Gold (XAUT)?

Sjekk ut Tether Gold Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tether Gold investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XAUT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tether Gold på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tether Gold kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tether Gold Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tether Gold (XAUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tether Gold (XAUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tether Gold.

Sjekk Tether Goldprisprognosen nå!

Tether Gold (XAUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tether Gold (XAUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XAUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tether Gold (XAUT)

Leter du etter hvordan du kjøperTether Gold? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tether Gold på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XAUT til lokale valutaer

1 Tether Gold(XAUT) til VND
96,573,155.35
1 Tether Gold(XAUT) til AUD
A$5,541.5339
1 Tether Gold(XAUT) til GBP
2,715.7186
1 Tether Gold(XAUT) til EUR
3,119.4065
1 Tether Gold(XAUT) til USD
$3,669.89
1 Tether Gold(XAUT) til MYR
RM15,413.538
1 Tether Gold(XAUT) til TRY
151,823.3493
1 Tether Gold(XAUT) til JPY
¥539,473.83
1 Tether Gold(XAUT) til ARS
ARS$5,412,794.1588
1 Tether Gold(XAUT) til RUB
306,399.1161
1 Tether Gold(XAUT) til INR
323,280.6101
1 Tether Gold(XAUT) til IDR
Rp61,164,808.8674
1 Tether Gold(XAUT) til KRW
5,125,515.1696
1 Tether Gold(XAUT) til PHP
209,367.2245
1 Tether Gold(XAUT) til EGP
￡E.176,741.9024
1 Tether Gold(XAUT) til BRL
R$19,523.8148
1 Tether Gold(XAUT) til CAD
C$5,027.7493
1 Tether Gold(XAUT) til BDT
446,772.4086
1 Tether Gold(XAUT) til NGN
5,485,604.7764
1 Tether Gold(XAUT) til COP
$14,279,725.4845
1 Tether Gold(XAUT) til ZAR
R.63,599.1937
1 Tether Gold(XAUT) til UAH
151,639.8548
1 Tether Gold(XAUT) til TZS
T.Sh.9,083,858.5236
1 Tether Gold(XAUT) til VES
Bs598,192.07
1 Tether Gold(XAUT) til CLP
$3,504,744.95
1 Tether Gold(XAUT) til PKR
Rs1,041,661.5776
1 Tether Gold(XAUT) til KZT
1,986,915.1449
1 Tether Gold(XAUT) til THB
฿116,812.5987
1 Tether Gold(XAUT) til TWD
NT$110,904.0758
1 Tether Gold(XAUT) til AED
د.إ13,468.4963
1 Tether Gold(XAUT) til CHF
Fr2,899.2131
1 Tether Gold(XAUT) til HKD
HK$28,515.0453
1 Tether Gold(XAUT) til AMD
֏1,404,466.903
1 Tether Gold(XAUT) til MAD
.د.م33,102.4078
1 Tether Gold(XAUT) til MXN
$67,525.976
1 Tether Gold(XAUT) til SAR
ريال13,762.0875
1 Tether Gold(XAUT) til ETB
Br526,886.1073
1 Tether Gold(XAUT) til KES
KSh474,076.3902
1 Tether Gold(XAUT) til JOD
د.أ2,601.95201
1 Tether Gold(XAUT) til PLN
13,285.0018
1 Tether Gold(XAUT) til RON
лв15,817.2259
1 Tether Gold(XAUT) til SEK
kr34,496.966
1 Tether Gold(XAUT) til BGN
лв6,092.0174
1 Tether Gold(XAUT) til HUF
Ft1,219,614.5437
1 Tether Gold(XAUT) til CZK
75,783.2285
1 Tether Gold(XAUT) til KWD
د.ك1,119.31645
1 Tether Gold(XAUT) til ILS
12,220.7337
1 Tether Gold(XAUT) til BOB
Bs25,358.9399
1 Tether Gold(XAUT) til AZN
6,238.813
1 Tether Gold(XAUT) til TJS
SM34,350.1704
1 Tether Gold(XAUT) til GEL
9,908.703
1 Tether Gold(XAUT) til AOA
Kz3,345,361.6273
1 Tether Gold(XAUT) til BHD
.د.ب1,383.54853
1 Tether Gold(XAUT) til BMD
$3,669.89
1 Tether Gold(XAUT) til DKK
kr23,303.8015
1 Tether Gold(XAUT) til HNL
L96,187.8169
1 Tether Gold(XAUT) til MUR
166,392.8126
1 Tether Gold(XAUT) til NAD
$63,672.5915
1 Tether Gold(XAUT) til NOK
kr36,478.7066
1 Tether Gold(XAUT) til NZD
$6,238.813
1 Tether Gold(XAUT) til PAB
B/.3,669.89
1 Tether Gold(XAUT) til PGK
K15,340.1402
1 Tether Gold(XAUT) til QAR
ر.ق13,321.7007
1 Tether Gold(XAUT) til RSD
дин.365,888.033
1 Tether Gold(XAUT) til UZS
soʻm45,307,250.8763
1 Tether Gold(XAUT) til ALL
L302,619.1294
1 Tether Gold(XAUT) til ANG
ƒ6,569.1031
1 Tether Gold(XAUT) til AWG
ƒ6,605.802
1 Tether Gold(XAUT) til BBD
$7,339.78
1 Tether Gold(XAUT) til BAM
KM6,092.0174
1 Tether Gold(XAUT) til BIF
Fr10,954,621.65
1 Tether Gold(XAUT) til BND
$4,697.4592
1 Tether Gold(XAUT) til BSD
$3,669.89
1 Tether Gold(XAUT) til JMD
$588,687.0549
1 Tether Gold(XAUT) til KHR
14,738,498.4334
1 Tether Gold(XAUT) til KMF
Fr1,534,014.02
1 Tether Gold(XAUT) til LAK
79,780,215.7957
1 Tether Gold(XAUT) til LKR
Rs1,110,068.3272
1 Tether Gold(XAUT) til MDL
L60,553.185
1 Tether Gold(XAUT) til MGA
Ar16,238,419.1753
1 Tether Gold(XAUT) til MOP
P29,395.8189
1 Tether Gold(XAUT) til MVR
56,149.317
1 Tether Gold(XAUT) til MWK
MK6,371,332.7279
1 Tether Gold(XAUT) til MZN
MT234,505.971
1 Tether Gold(XAUT) til NPR
Rs517,160.8988
1 Tether Gold(XAUT) til PYG
26,210,354.38
1 Tether Gold(XAUT) til RWF
Fr5,317,670.61
1 Tether Gold(XAUT) til SBD
$30,093.098
1 Tether Gold(XAUT) til SCR
52,626.2226
1 Tether Gold(XAUT) til SRD
$139,786.1101
1 Tether Gold(XAUT) til SVC
$32,111.5375
1 Tether Gold(XAUT) til SZL
L63,672.5915
1 Tether Gold(XAUT) til TMT
m12,844.615
1 Tether Gold(XAUT) til TND
د.ت10,679.3799
1 Tether Gold(XAUT) til TTD
$24,845.1553
1 Tether Gold(XAUT) til UGX
Sh12,873,974.12
1 Tether Gold(XAUT) til XAF
Fr2,047,798.62
1 Tether Gold(XAUT) til XCD
$9,908.703
1 Tether Gold(XAUT) til XOF
Fr2,047,798.62
1 Tether Gold(XAUT) til XPF
Fr370,658.89
1 Tether Gold(XAUT) til BWP
P48,882.9348
1 Tether Gold(XAUT) til BZD
$7,376.4789
1 Tether Gold(XAUT) til CVE
$344,162.2842
1 Tether Gold(XAUT) til DJF
Fr653,240.42
1 Tether Gold(XAUT) til DOP
$227,606.5778
1 Tether Gold(XAUT) til DZD
د.ج475,470.9484
1 Tether Gold(XAUT) til FJD
$8,257.2525
1 Tether Gold(XAUT) til GNF
Fr31,909,693.55
1 Tether Gold(XAUT) til GTQ
Q28,111.3574
1 Tether Gold(XAUT) til GYD
$768,071.2781
1 Tether Gold(XAUT) til ISK
kr444,056.69

Tether Gold Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tether Gold, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tether Gold nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tether Gold

Hvor mye er Tether Gold (XAUT) verdt i dag?
Live XAUT prisen i USD er 3,669.89 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XAUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XAUT til USD er $ 3,669.89. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tether Gold?
Markedsverdien for XAUT er $ 904.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XAUT?
Den sirkulerende forsyningen av XAUT er 246.52K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXAUT ?
XAUT oppnådde en ATH-pris på 3,702.923850834412 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XAUT?
XAUT så en ATL-pris på 1,408.88233399 USD.
Hva er handelsvolumet til XAUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XAUT er $ 757.59K USD.
Vil XAUT gå høyere i år?
XAUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XAUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:27 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XAUT-til-USD-kalkulator

Beløp

XAUT
XAUT
USD
USD

1 XAUT = 3,669.89 USD

Handle XAUT

XAUTUSDT
$3,669.95
$3,669.95$3,669.95
+0.09%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker