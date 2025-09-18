Hva er Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Balance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Balance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Balance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Balance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Balance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Balance (EPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Balance (EPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Balance.

Sjekk Balanceprisprognosen nå!

Balance (EPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Balance (EPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Balance (EPT)

Leter du etter hvordan du kjøperBalance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Balance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPT til lokale valutaer

Prøv konverting

Balance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Balance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Balance Hvor mye er Balance (EPT) verdt i dag? Live EPT prisen i USD er 0.005488 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EPT-til-USD-pris? $ 0.005488 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EPT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Balance? Markedsverdien for EPT er $ 15.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EPT? Den sirkulerende forsyningen av EPT er 2.83B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPT ? EPT oppnådde en ATH-pris på 0.061734272639565727 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EPT? EPT så en ATL-pris på 0.003791516162432348 USD . Hva er handelsvolumet til EPT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPT er $ 268.37K USD . Vil EPT gå høyere i år? EPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Balance (EPT) Viktige bransjeoppdateringer

