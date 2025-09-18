Hva er KOII (KOII)

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

KOII Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KOII (KOII) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KOII (KOII) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KOII.

KOII (KOII) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KOII (KOII) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KOII tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KOII (KOII)

KOII til lokale valutaer

KOII Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KOII, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KOII Hvor mye er KOII (KOII) verdt i dag? Live KOII prisen i USD er 0.0001237 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KOII-til-USD-pris? $ 0.0001237 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KOII til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KOII? Markedsverdien for KOII er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KOII? Den sirkulerende forsyningen av KOII er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKOII ? KOII oppnådde en ATH-pris på 0.01224958919971178 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KOII? KOII så en ATL-pris på 0.000104170583543411 USD . Hva er handelsvolumet til KOII? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KOII er $ 32.34K USD . Vil KOII gå høyere i år? KOII kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KOII prisprognosen for en mer grundig analyse.

KOII (KOII) Viktige bransjeoppdateringer

