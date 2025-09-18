Dagens Catizen livepris er 0.09164 USD. Spor prisoppdateringer for CATI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Catizen livepris er 0.09164 USD. Spor prisoppdateringer for CATI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CATI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Catizen Logo

Catizen Pris(CATI)

1 CATI til USD livepris:

$0.09162
$0.09162
+0.15%1D
USD
Catizen (CATI) Live prisdiagram
Catizen (CATI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09073
$ 0.09073
24 timer lav
$ 0.09627
$ 0.09627
24 timer høy

$ 0.09073
$ 0.09073

$ 0.09627
$ 0.09627

$ 1.29322
$ 1.29322

$ 0.06848760725608903
$ 0.06848760725608903

-2.03%

+0.15%

+0.64%

+0.64%

Catizen (CATI) sanntidsprisen er $ 0.09164. I løpet av de siste 24 timene har CATI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09073 og et toppnivå på $ 0.09627, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATI er $ 1.29322, mens den rekordlave prisen er $ 0.06848760725608903.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATI endret seg med -2.03% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catizen (CATI) Markedsinformasjon

No.770

$ 30.94M
$ 30.94M

$ 1.47M
$ 1.47M

$ 91.64M
$ 91.64M

337.67M
337.67M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

33.76%

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på Catizen er $ 30.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.47M. Den sirkulerende forsyningen på CATI er 337.67M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.64M.

Catizen (CATI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Catizen for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001372+0.15%
30 dager$ +0.00444+5.09%
60 dager$ -0.01119-10.89%
90 dager$ +0.02054+28.88%
Catizen Prisendring i dag

I dag registrerte CATI en endring på $ +0.0001372 (+0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Catizen 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00444 (+5.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Catizen 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CATI en endring på $ -0.01119 (-10.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Catizen 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02054+28.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Catizen (CATI)?

Sjekk ut Catizen Prishistorikk-siden nå.

Hva er Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Catizen investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CATI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Catizen på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Catizen kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Catizen Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Catizen (CATI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Catizen (CATI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Catizen.

Sjekk Catizenprisprognosen nå!

Catizen (CATI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Catizen (CATI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Catizen (CATI)

Leter du etter hvordan du kjøperCatizen? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Catizen på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CATI til lokale valutaer

1 Catizen(CATI) til VND
2,411.5066
2,411.5066
1 Catizen(CATI) til AUD
A$0.1383764
1 Catizen(CATI) til GBP
0.0678136
0.0678136
1 Catizen(CATI) til EUR
0.077894
0.077894
1 Catizen(CATI) til USD
$0.09164
$0.09164
1 Catizen(CATI) til MYR
RM0.384888
RM0.384888
1 Catizen(CATI) til TRY
3.7911468
3.7911468
1 Catizen(CATI) til JPY
¥13.47108
¥13.47108
1 Catizen(CATI) til ARS
ARS$135.1616688
1 Catizen(CATI) til RUB
7.624448
7.624448
1 Catizen(CATI) til INR
8.073484
8.073484
1 Catizen(CATI) til IDR
Rp1,527.3327224
1 Catizen(CATI) til KRW
127.9880896
1 Catizen(CATI) til PHP
5.2289784
5.2289784
1 Catizen(CATI) til EGP
￡E.4.4133824
1 Catizen(CATI) til BRL
R$0.4875248
1 Catizen(CATI) til CAD
C$0.1255468
1 Catizen(CATI) til BDT
11.1562536
1 Catizen(CATI) til NGN
136.9798064
1 Catizen(CATI) til COP
$356.575822
1 Catizen(CATI) til ZAR
R.1.589954
1 Catizen(CATI) til UAH
3.7865648
1 Catizen(CATI) til TZS
T.Sh.226.8309936
1 Catizen(CATI) til VES
Bs14.93732
1 Catizen(CATI) til CLP
$87.5162
1 Catizen(CATI) til PKR
Rs26.0110976
1 Catizen(CATI) til KZT
49.6148124
1 Catizen(CATI) til THB
฿2.9178176
1 Catizen(CATI) til TWD
NT$2.7684444
1 Catizen(CATI) til AED
د.إ0.3363188
1 Catizen(CATI) til CHF
Fr0.0723956
1 Catizen(CATI) til HKD
HK$0.7120428
1 Catizen(CATI) til AMD
֏35.070628
1 Catizen(CATI) til MAD
.د.م0.8265928
1 Catizen(CATI) til MXN
$1.6834268
1 Catizen(CATI) til SAR
ريال0.34365
1 Catizen(CATI) til ETB
Br13.1567548
1 Catizen(CATI) til KES
KSh11.8380552
1 Catizen(CATI) til JOD
د.أ0.06497276
1 Catizen(CATI) til PLN
0.3317368
1 Catizen(CATI) til RON
лв0.3949684
1 Catizen(CATI) til SEK
kr0.8604996
1 Catizen(CATI) til BGN
лв0.1521224
1 Catizen(CATI) til HUF
Ft30.42448
1 Catizen(CATI) til CZK
1.8914496
1 Catizen(CATI) til KWD
د.ك0.0279502
1 Catizen(CATI) til ILS
0.3051612
1 Catizen(CATI) til BOB
Bs0.6332324
1 Catizen(CATI) til AZN
0.155788
1 Catizen(CATI) til TJS
SM0.8577504
1 Catizen(CATI) til GEL
0.247428
1 Catizen(CATI) til AOA
Kz83.5362748
1 Catizen(CATI) til BHD
.د.ب0.03454828
1 Catizen(CATI) til BMD
$0.09164
1 Catizen(CATI) til DKK
kr0.5809976
1 Catizen(CATI) til HNL
L2.4018844
1 Catizen(CATI) til MUR
4.1549576
1 Catizen(CATI) til NAD
$1.589954
1 Catizen(CATI) til NOK
kr0.9099852
1 Catizen(CATI) til NZD
$0.155788
1 Catizen(CATI) til PAB
B/.0.09164
1 Catizen(CATI) til PGK
K0.3830552
1 Catizen(CATI) til QAR
ر.ق0.3326532
1 Catizen(CATI) til RSD
дин.9.1245948
1 Catizen(CATI) til UZS
soʻm1,131.3571988
1 Catizen(CATI) til ALL
L7.5566344
1 Catizen(CATI) til ANG
ƒ0.1640356
1 Catizen(CATI) til AWG
ƒ0.164952
1 Catizen(CATI) til BBD
$0.18328
1 Catizen(CATI) til BAM
KM0.1521224
1 Catizen(CATI) til BIF
Fr273.5454
1 Catizen(CATI) til BND
$0.1172992
1 Catizen(CATI) til BSD
$0.09164
1 Catizen(CATI) til JMD
$14.6999724
1 Catizen(CATI) til KHR
368.0317384
1 Catizen(CATI) til KMF
Fr38.30552
1 Catizen(CATI) til LAK
1,992.1738732
1 Catizen(CATI) til LKR
Rs27.7192672
1 Catizen(CATI) til MDL
L1.51206
1 Catizen(CATI) til MGA
Ar405.4859228
1 Catizen(CATI) til MOP
P0.7340364
1 Catizen(CATI) til MVR
1.402092
1 Catizen(CATI) til MWK
MK159.0971204
1 Catizen(CATI) til MZN
MT5.855796
1 Catizen(CATI) til NPR
Rs12.9139088
1 Catizen(CATI) til PYG
654.49288
1 Catizen(CATI) til RWF
Fr132.78636
1 Catizen(CATI) til SBD
$0.751448
1 Catizen(CATI) til SCR
1.3947608
1 Catizen(CATI) til SRD
$3.4905676
1 Catizen(CATI) til SVC
$0.80185
1 Catizen(CATI) til SZL
L1.589954
1 Catizen(CATI) til TMT
m0.32074
1 Catizen(CATI) til TND
د.ت0.2666724
1 Catizen(CATI) til TTD
$0.6204028
1 Catizen(CATI) til UGX
Sh321.47312
1 Catizen(CATI) til XAF
Fr51.04348
1 Catizen(CATI) til XCD
$0.247428
1 Catizen(CATI) til XOF
Fr51.04348
1 Catizen(CATI) til XPF
Fr9.25564
1 Catizen(CATI) til BWP
P1.2206448
1 Catizen(CATI) til BZD
$0.1841964
1 Catizen(CATI) til CVE
$8.5939992
1 Catizen(CATI) til DJF
Fr16.31192
1 Catizen(CATI) til DOP
$5.6835128
1 Catizen(CATI) til DZD
د.ج11.86738
1 Catizen(CATI) til FJD
$0.20619
1 Catizen(CATI) til GNF
Fr796.8098
1 Catizen(CATI) til GTQ
Q0.7019624
1 Catizen(CATI) til GYD
$19.1793356
1 Catizen(CATI) til ISK
kr11.08844

Catizen Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Catizen, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Catizen nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Catizen

Hvor mye er Catizen (CATI) verdt i dag?
Live CATI prisen i USD er 0.09164 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CATI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CATI til USD er $ 0.09164. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Catizen?
Markedsverdien for CATI er $ 30.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CATI?
Den sirkulerende forsyningen av CATI er 337.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATI ?
CATI oppnådde en ATH-pris på 1.29322 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CATI?
CATI så en ATL-pris på 0.06848760725608903 USD.
Hva er handelsvolumet til CATI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATI er $ 1.47M USD.
Vil CATI gå høyere i år?
CATI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Catizen (CATI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CATI-til-USD-kalkulator

Beløp

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0.09164 USD

Handle CATI

CATIUSDT
$0.09162
$0.09162
+0.10%

