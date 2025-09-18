Hva er Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen (CATI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Catizen (CATI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CATI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Catizen (CATI)

Leter du etter hvordan du kjøperCatizen? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Catizen på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CATI til lokale valutaer

Catizen Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Catizen, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Catizen Hvor mye er Catizen (CATI) verdt i dag? Live CATI prisen i USD er 0.09164 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CATI-til-USD-pris? $ 0.09164 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CATI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Catizen? Markedsverdien for CATI er $ 30.94M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CATI? Den sirkulerende forsyningen av CATI er 337.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCATI ? CATI oppnådde en ATH-pris på 1.29322 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CATI? CATI så en ATL-pris på 0.06848760725608903 USD . Hva er handelsvolumet til CATI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CATI er $ 1.47M USD . Vil CATI gå høyere i år? CATI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CATI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Catizen (CATI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

