Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

RangeringNo.756

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.96%

Opplagsforsyning350,787,795

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.3507%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.29322,2024-09-20

Laveste pris0.06848760725608903,2025-06-21

Offentlig blokkjedeTONCOIN

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

