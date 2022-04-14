Catizen (CATI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catizen (CATI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catizen (CATI) Informasjon Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Offisiell nettside: https://catizen.ai/ Teknisk dokument: https://docs.catizen.ai/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7 Kjøp CATI nå!

Catizen (CATI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catizen (CATI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.55M $ 30.55M $ 30.55M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 337.67M $ 337.67M $ 337.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.47M $ 90.47M $ 90.47M All-time high: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 All-Time Low: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Nåværende pris: $ 0.09047 $ 0.09047 $ 0.09047 Lær mer om Catizen (CATI) pris

Catizen (CATI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catizen (CATI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATIs tokenomics, kan du utforske CATI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CATI Interessert i å legge til Catizen (CATI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CATI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CATI på MEXC nå!

Catizen (CATI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CATI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CATI nå!

CATI prisforutsigelse Vil du vite hvor CATI kan være på vei? Vår CATI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!