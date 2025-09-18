Hva er Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Carnomaly investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CARR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Carnomaly på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Carnomaly kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Carnomaly Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Carnomaly (CARR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Carnomaly (CARR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Carnomaly.

Sjekk Carnomalyprisprognosen nå!

Carnomaly (CARR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Carnomaly (CARR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CARR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Carnomaly (CARR)

Leter du etter hvordan du kjøperCarnomaly? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Carnomaly på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CARR til lokale valutaer

Prøv konverting

Carnomaly Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Carnomaly, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Carnomaly Hvor mye er Carnomaly (CARR) verdt i dag? Live CARR prisen i USD er 0.001109 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CARR-til-USD-pris? $ 0.001109 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CARR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Carnomaly? Markedsverdien for CARR er $ 1.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CARR? Den sirkulerende forsyningen av CARR er 1.61B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCARR ? CARR oppnådde en ATH-pris på 0.00729951538592808 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CARR? CARR så en ATL-pris på 0.000106941883725881 USD . Hva er handelsvolumet til CARR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CARR er $ 1.91K USD . Vil CARR gå høyere i år? CARR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CARR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Carnomaly (CARR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?