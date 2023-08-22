CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

NavnCARR

RangeringNo.2224

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning1,610,000,000

Maksimal forsyning1,750,000,000

Total forsyning1,750,000,000

Opplagsforsyning0.92%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00729951538592808,2024-04-02

Laveste pris0.000106941883725881,2023-08-22

Offentlig blokkjedeMATIC

IntroduksjonThe CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Loading...