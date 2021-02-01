Carnomaly (CARR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Carnomaly (CARR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Carnomaly (CARR) Informasjon The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". Offisiell nettside: https://carnomaly.io/ Teknisk dokument: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Kjøp CARR nå!

Carnomaly (CARR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carnomaly (CARR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Total forsyning: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Sirkulerende forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M All-time high: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 All-Time Low: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 Nåværende pris: $ 0.001102 $ 0.001102 $ 0.001102 Lær mer om Carnomaly (CARR) pris

Carnomaly (CARR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carnomaly (CARR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CARR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CARR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CARRs tokenomics, kan du utforske CARR tokenets livepris!

Carnomaly (CARR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CARR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CARR nå!

CARR prisforutsigelse Vil du vite hvor CARR kan være på vei? Vår CARR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CARR tokenets prisforutsigelse nå!

