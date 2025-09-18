Dagens BICONOMY livepris er 0.09901 USD. Spor prisoppdateringer for BICO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BICO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BICONOMY livepris er 0.09901 USD. Spor prisoppdateringer for BICO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BICO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BICO

BICO Prisinformasjon

BICO teknisk dokument

BICO Offisiell nettside

BICO tokenomics

BICO Prisprognose

BICO-historikk

BICO Kjøpeguide

BICO-til-fiat-valutakonverter

BICO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BICONOMY Logo

BICONOMY Pris(BICO)

1 BICO til USD livepris:

$0.09901
$0.09901$0.09901
+0.20%1D
USD
BICONOMY (BICO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:12 (UTC+8)

BICONOMY (BICO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09806
$ 0.09806$ 0.09806
24 timer lav
$ 0.10592
$ 0.10592$ 0.10592
24 timer høy

$ 0.09806
$ 0.09806$ 0.09806

$ 0.10592
$ 0.10592$ 0.10592

$ 21.871587443115022
$ 21.871587443115022$ 21.871587443115022

$ 0.07711696572097328
$ 0.07711696572097328$ 0.07711696572097328

-0.12%

+0.20%

-3.69%

-3.69%

BICONOMY (BICO) sanntidsprisen er $ 0.09901. I løpet av de siste 24 timene har BICO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09806 og et toppnivå på $ 0.10592, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BICO er $ 21.871587443115022, mens den rekordlave prisen er $ 0.07711696572097328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BICO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -3.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BICONOMY (BICO) Markedsinformasjon

No.380

$ 97.24M
$ 97.24M$ 97.24M

$ 520.99K
$ 520.99K$ 520.99K

$ 99.01M
$ 99.01M$ 99.01M

982.15M
982.15M 982.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på BICONOMY er $ 97.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 520.99K. Den sirkulerende forsyningen på BICO er 982.15M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.01M.

BICONOMY (BICO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BICONOMY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001976+0.20%
30 dager$ -0.00832-7.76%
60 dager$ -0.01588-13.83%
90 dager$ +0.01252+14.47%
BICONOMY Prisendring i dag

I dag registrerte BICO en endring på $ +0.0001976 (+0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BICONOMY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00832 (-7.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BICONOMY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BICO en endring på $ -0.01588 (-13.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BICONOMY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01252+14.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BICONOMY (BICO)?

Sjekk ut BICONOMY Prishistorikk-siden nå.

Hva er BICONOMY (BICO)

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

BICONOMY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BICONOMY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BICO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BICONOMY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BICONOMY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BICONOMY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BICONOMY (BICO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BICONOMY (BICO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BICONOMY.

Sjekk BICONOMYprisprognosen nå!

BICONOMY (BICO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BICONOMY (BICO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BICO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BICONOMY (BICO)

Leter du etter hvordan du kjøperBICONOMY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BICONOMY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BICO til lokale valutaer

1 BICONOMY(BICO) til VND
2,605.44815
1 BICONOMY(BICO) til AUD
A$0.1495051
1 BICONOMY(BICO) til GBP
0.0732674
1 BICONOMY(BICO) til EUR
0.0841585
1 BICONOMY(BICO) til USD
$0.09901
1 BICONOMY(BICO) til MYR
RM0.415842
1 BICONOMY(BICO) til TRY
4.0960437
1 BICONOMY(BICO) til JPY
¥14.55447
1 BICONOMY(BICO) til ARS
ARS$146.0318292
1 BICONOMY(BICO) til RUB
8.2663449
1 BICONOMY(BICO) til INR
8.7217909
1 BICONOMY(BICO) til IDR
Rp1,650.1660066
1 BICONOMY(BICO) til KRW
138.2813264
1 BICONOMY(BICO) til PHP
5.6485205
1 BICONOMY(BICO) til EGP
￡E.4.7683216
1 BICONOMY(BICO) til BRL
R$0.5267332
1 BICONOMY(BICO) til CAD
C$0.1356437
1 BICONOMY(BICO) til BDT
12.0534774
1 BICONOMY(BICO) til NGN
147.9961876
1 BICONOMY(BICO) til COP
$385.2528605
1 BICONOMY(BICO) til ZAR
R.1.7158433
1 BICONOMY(BICO) til UAH
4.0910932
1 BICONOMY(BICO) til TZS
T.Sh.245.0735124
1 BICONOMY(BICO) til VES
Bs16.13863
1 BICONOMY(BICO) til CLP
$94.55455
1 BICONOMY(BICO) til PKR
Rs28.1029984
1 BICONOMY(BICO) til KZT
53.6050041
1 BICONOMY(BICO) til THB
฿3.1514883
1 BICONOMY(BICO) til TWD
NT$2.9920822
1 BICONOMY(BICO) til AED
د.إ0.3633667
1 BICONOMY(BICO) til CHF
Fr0.0782179
1 BICONOMY(BICO) til HKD
HK$0.7693077
1 BICONOMY(BICO) til AMD
֏37.891127
1 BICONOMY(BICO) til MAD
.د.م0.8930702
1 BICONOMY(BICO) til MXN
$1.821784
1 BICONOMY(BICO) til SAR
ريال0.3712875
1 BICONOMY(BICO) til ETB
Br14.2148657
1 BICONOMY(BICO) til KES
KSh12.7901118
1 BICONOMY(BICO) til JOD
د.أ0.07019809
1 BICONOMY(BICO) til PLN
0.3584162
1 BICONOMY(BICO) til RON
лв0.4267331
1 BICONOMY(BICO) til SEK
kr0.930694
1 BICONOMY(BICO) til BGN
лв0.1643566
1 BICONOMY(BICO) til HUF
Ft32.9039933
1 BICONOMY(BICO) til CZK
2.0445565
1 BICONOMY(BICO) til KWD
د.ك0.03019805
1 BICONOMY(BICO) til ILS
0.3297033
1 BICONOMY(BICO) til BOB
Bs0.6841591
1 BICONOMY(BICO) til AZN
0.168317
1 BICONOMY(BICO) til TJS
SM0.9267336
1 BICONOMY(BICO) til GEL
0.267327
1 BICONOMY(BICO) til AOA
Kz90.2545457
1 BICONOMY(BICO) til BHD
.د.ب0.03732677
1 BICONOMY(BICO) til BMD
$0.09901
1 BICONOMY(BICO) til DKK
kr0.6287135
1 BICONOMY(BICO) til HNL
L2.5950521
1 BICONOMY(BICO) til MUR
4.4891134
1 BICONOMY(BICO) til NAD
$1.7178235
1 BICONOMY(BICO) til NOK
kr0.9841594
1 BICONOMY(BICO) til NZD
$0.168317
1 BICONOMY(BICO) til PAB
B/.0.09901
1 BICONOMY(BICO) til PGK
K0.4138618
1 BICONOMY(BICO) til QAR
ر.ق0.3594063
1 BICONOMY(BICO) til RSD
дин.9.871297
1 BICONOMY(BICO) til UZS
soʻm1,222.3447867
1 BICONOMY(BICO) til ALL
L8.1643646
1 BICONOMY(BICO) til ANG
ƒ0.1772279
1 BICONOMY(BICO) til AWG
ƒ0.178218
1 BICONOMY(BICO) til BBD
$0.19802
1 BICONOMY(BICO) til BAM
KM0.1643566
1 BICONOMY(BICO) til BIF
Fr295.54485
1 BICONOMY(BICO) til BND
$0.1267328
1 BICONOMY(BICO) til BSD
$0.09901
1 BICONOMY(BICO) til JMD
$15.8821941
1 BICONOMY(BICO) til KHR
397.6301006
1 BICONOMY(BICO) til KMF
Fr41.38618
1 BICONOMY(BICO) til LAK
2,152.3912613
1 BICONOMY(BICO) til LKR
Rs29.9485448
1 BICONOMY(BICO) til MDL
L1.633665
1 BICONOMY(BICO) til MGA
Ar438.0964777
1 BICONOMY(BICO) til MOP
P0.7930701
1 BICONOMY(BICO) til MVR
1.514853
1 BICONOMY(BICO) til MWK
MK171.8922511
1 BICONOMY(BICO) til MZN
MT6.326739
1 BICONOMY(BICO) til NPR
Rs13.9524892
1 BICONOMY(BICO) til PYG
707.12942
1 BICONOMY(BICO) til RWF
Fr143.46549
1 BICONOMY(BICO) til SBD
$0.811882
1 BICONOMY(BICO) til SCR
1.4198034
1 BICONOMY(BICO) til SRD
$3.7712909
1 BICONOMY(BICO) til SVC
$0.8663375
1 BICONOMY(BICO) til SZL
L1.7178235
1 BICONOMY(BICO) til TMT
m0.346535
1 BICONOMY(BICO) til TND
د.ت0.2881191
1 BICONOMY(BICO) til TTD
$0.6702977
1 BICONOMY(BICO) til UGX
Sh347.32708
1 BICONOMY(BICO) til XAF
Fr55.24758
1 BICONOMY(BICO) til XCD
$0.267327
1 BICONOMY(BICO) til XOF
Fr55.24758
1 BICONOMY(BICO) til XPF
Fr10.00001
1 BICONOMY(BICO) til BWP
P1.3188132
1 BICONOMY(BICO) til BZD
$0.1990101
1 BICONOMY(BICO) til CVE
$9.2851578
1 BICONOMY(BICO) til DJF
Fr17.62378
1 BICONOMY(BICO) til DOP
$6.1406002
1 BICONOMY(BICO) til DZD
د.ج12.8277356
1 BICONOMY(BICO) til FJD
$0.2227725
1 BICONOMY(BICO) til GNF
Fr860.89195
1 BICONOMY(BICO) til GTQ
Q0.7584166
1 BICONOMY(BICO) til GYD
$20.7218029
1 BICONOMY(BICO) til ISK
kr11.98021

BICONOMY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BICONOMY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BICONOMY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BICONOMY

Hvor mye er BICONOMY (BICO) verdt i dag?
Live BICO prisen i USD er 0.09901 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BICO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BICO til USD er $ 0.09901. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BICONOMY?
Markedsverdien for BICO er $ 97.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BICO?
Den sirkulerende forsyningen av BICO er 982.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBICO ?
BICO oppnådde en ATH-pris på 21.871587443115022 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BICO?
BICO så en ATL-pris på 0.07711696572097328 USD.
Hva er handelsvolumet til BICO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BICO er $ 520.99K USD.
Vil BICO gå høyere i år?
BICO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BICO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:20:12 (UTC+8)

BICONOMY (BICO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BICO-til-USD-kalkulator

Beløp

BICO
BICO
USD
USD

1 BICO = 0.09901 USD

Handle BICO

BICOUSDT
$0.09901
$0.09901$0.09901
+0.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker